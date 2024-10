Umiliazione storica ai gironi: la squadra giovanile perde 33-0

Si tratta di un record negativo all’interno della competizione per quanto riguarda il passivo incassato

Bruttissima batosta quella subita dalla formazione giovanile in occasione dell’ultimo match ufficiale disputato. La partita giocata quest’oggi, valevole per la fase a gironi come gara di qualificazione, si è conclusa con un risultato a dir poco umiliante per la formazione ospite che ha incassato ben 33 reti nel corso dei novanta minuti, rimanendo invece a secco per quanto riguarda i gol fatti.

Si è dunque concluso per 33-0 il match vinto dal Tagikistan U17 contro il Guam U17, nella sfida ufficiale valevole per le qualificazioni per l’AFC Asian Cup U17. Il match, che si è disputato presso il Bisan Stadium di Singapore, con questo risultato finale ha fatto registrare il record negativo di gol subiti e passivo tra le due formazioni per quanto riguarda la stessa competizione.

In precedenza, infatti, era lo stesso Guam U17 a detenere il record negativo come peggior sconfitta a causa della disfatta per 26-0 arrivata nel 2000 contro il Myanmar U17. Un record precedentemente condiviso con il Macao U17 che aveva perso con lo stesso passivo nel 2006 contro i pari età del Giappone. Va detto che non si tratta di parziali inusuali in questa fase delle qualificazioni, come certificato dall’esito degli altri incontri. Sempre questa mattina, ad esempio, la squadra U17 dell’India ha superato per 13-0 il Brunei U17, così come la Corea del Sud ha trionfato sempre per 13-0 sull’Under 17 di Maldive.

Tornando alla sfida di questa mattina, che ha stabilito il nuovo record negativo della competizione, vanno segnalati in particolar modo i 14 gol messi a segno da Muhammad Nazriev. Sugli scudi anche Nazrullo Ashuralizoda, altro attaccante autore di sei marcature nella singola partita. Solamente quattro calciatori, tra quelli impiegati dal Tagikistan U17 nel corso della partita, sono rimasti a secco di gol.