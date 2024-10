Serie A, da Inter-Juve a Fiorentina-Roma: designati gli arbitri della nona giornata

La giornata si aprirà con Udinese-Cagliari per chiudersi con la sfida di Firenze tra i viola di Palladino e i giallorossi di Juric

Sono stati designati gli arbitri della nona giornata del campionato di Serie A, al via domani alle 18.30 con l’anticipo Udinese-Cagliari affidato a Manganiello.

La nona giornata avrà come match clou il derby d’Italia. La sfida tra Inter e Juventus verrà arbitrata da Guida di Torre Annunziata. Al Var ci sarà la coppia Mazzoleni-Fabbri. Napoli-Lecce, anticipo di sabato delle ore 15, affidata a Tremolada, Mariani per Bologna-Milan e Sozza per Fiorentina-Roma, il posticipo domenicale che chiuderà il turno.

Serie A, le designazioni della nona giornata:

UDINESE-CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30

Arbitro Manganiello ; assistenti Mondin e Pagliardini; quarto uomo Monaldi; Var Gariglio e Dionisi

; assistenti Mondin e Pagliardini; quarto uomo Monaldi; Var Gariglio e Dionisi TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20.45

Arbitro Ayroldi ; assistenti Garzelli e Ricci; quarto uomo Collu; Var Paterna e Pezzuto

; assistenti Garzelli e Ricci; quarto uomo Collu; Var Paterna e Pezzuto NAPOLI-LECCE Sabato 26/10 h.15.00

Arbitro Tremolada ; assistenti Tolfo e Trinchieri; quarto uomo Sacchi; Var Meraviglia e Abisso

BOLOGNA-MILAN Sabato 26/10 h.18.00

Arbitro Mariani ; assistenti Scatragli e Moro; quarto Perenzoni; Var Di Bello e Paterna

ATALANTA-VERONA Sabato 26/10 h.20.45

Arbitro Feliciani ; assistenti Bercigli e Di Gioia; quarto uomo Marinelli; Var Massa e Marini

PARMA-EMPOLI Domenica 27/10 h. 12.30

Arbitro La Penna ; assistenti Giallatini e Colarossi; quarto uomo Prontera; Var Marini e Camplone

LAZIO-GENOA Domenica 27/10 h. 15.00

Arbitro Piccinini ; assistenti Perrotti e Ceccon; quarto uomo Aureliano; Var Serra e Abisso

MONZA-VENEZIA Domenica 27/10 h. 15.00

Arbitro Rapuano ; assistenti Preti e Cortese; quarto uomo Marchetti; Var Doveri e Ghersini

INTER-JUVENTUS Domenica 27/10 h.18

Arbitro Guida ; assistenti Meli e Alassio; quarto uomo Colombo; Var Mazzoleni e Fabbri

; assistenti Meli e Alassio; quarto uomo Colombo; Var Mazzoleni e Fabbri FIORENTINA-ROMA Domenica 27/10 h.20.45

Arbitro Sozza; assistenti Passeri e Costanzo; quarto uomo Zufferli; Var Chiffi e Massa

Serie A, Guida per il derby d’Italia: il bilancio con Inter e Juventus

Guida dirigerà per la seconda volta in stagione una partita della Juventus. La prima è stata a inizio settembre, contro la Roma: all’Allianz Stadium di Torino è finita 0-0. Nel complesso i bianconeri sono stati arbitrati 26 volte dal di Torre Annunziata: il bilancio è di 17 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte.

Il bilancio dell’Inter con Guida è, invece, di 15 successi, 9 pareggi e 6 ko. L’ultima sfida dei nerazzurri diretta dall’arbitro campano, FIFA dal 2014, è stata il 10 febbraio 2024, contro la Roma sconfitta 4-2 da Bastoni e compagni. Due mesi e mezzo prima aveva arbitrato proprio il derby d’Italia, ma a Torino. Il risultato finale fu 1-1.