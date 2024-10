Pasalic sprecone e rimpianto Atalanta: solo un pari con il Celtic

L’Atalanta crea ma non riesce a perforare la difesa del Celtic: solo un pareggio con gli scozzesi

C’è un pizzico di amaro in bocca in casa Atalanta per la mancata vittoria contro il Celtic in Champions League.

Non va oltre lo 0-0 l’Atalanta, fermata da un coriaceo Celtic nel match valevole per la terza giornata di Champions League. Al Gewiss Stadium di Bergamo la squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni da gol create nel corso della partita. La prima al quattordicesimo minuto di gioco, quando Ederson crossa dalla sinistra per Retegui che da due passi manca l’impatto con la sfera.

Più ghiotta l’occasione capitata al 18′ con Pasalic fermato dalla traversa dopo un bel colpo di testa su cross di Zappacosta dalla fascia mancina. Il croato ci prova anche sulla ribattuta, sparando oltre la traversa. Il forcing della Dea prosegue poco prima della mezz’ora, quando ancora Pasalic e Zappacosta sfiorano il gol: il primo trova una grande respinta di Schmeichel su un rigore in movimento sull’ennesimo cross dello stesso Zappacosta il quale al 28′ viene servito da Retegui ma col destro non inquadra lo specchio della porta.

Atalanta-Celtic, cronaca e tabellino della partita

Atalanta pericolosa anche nella ripresa, ma con meno lucidità per via della stanchezza. Occasione importante al 56′ quando Pasalic calcia un pallone verso il primo palo dove c’è Lookman, prontamente anticipato da un avversario. La palla arriva poi a Retegui che da buona posizione spara alto.

Nel finale il Celtic riesce a contenere gli attacchi di Ederson e compagni, con il solo Hien a sfiorare il gol di testa nel finale, anche questa volta senza fortuna. Solo un pareggio, dunque, per l’Atalanta che sperava di trovare i tre punti dopo aver battuto per 3-0 lo Shaktar Donetsk e aver fermato l’Arsenal al Gewiss Stadium di Bergamo. Orobici che vanno dunque a quota 5 punti, in attesa della sfida sul campo dello Stoccarda.

ATALANTA-CELTIC 0-0

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (78′ Ruggeri); Bellanova (58′ Samardzic), De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman (69′ Cuadrado), Pasalic (78′ Zaniolo); Retegui (58′ De Ketelaere).

CELTIC (4-3-3) Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels (74′ McCowan), McGregor, Hatate (68′ Bernardo); Kuhn (81′ Forrest), Maeda (74′ Palma), Idah (68′ Furuhashi).

Ammoniti: Johnston (C).