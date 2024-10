DIRETTA Champions League, Atalanta-Celtic: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Celtic, gara della terza giornata di Champions League

Reduce da tre vittorie consecutive, compresa quella per tre a zero contro lo Shakhtar Donetsk, l’Atalanta torna in campo in Champions League e va a caccia del secondo successo nel mega girone che la proietterebbe a quota sette punti in classifica, al secondo posto in graduatoria davanti, tra le altre, a Juventus e Real Madrid.

In piena emergenza, soprattutto in difesa, Gian Piero Gasperini ha deciso di inserire nella lista dei convocati gli influenzati Sead Kolasinac e Isak Hien, mentre dovrà fare a meno di Odilon Kossounou, ancora alle prese con l’infortunio rimediato prima della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Se la passa decisamente meglio Brendan Rodgers, che dovrà fare a meno del solo Greg Taylor. La squadra scozzese è chiamata ad una prestazione d’orgoglio per riscattare l’umiliante 1-7 subito in casa del Borussia Dortmund nella seconda giornata del torneo. Calciomercato.it seguirà la partita del “Gewiss Stadium” di Bergamo in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Celtic

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda. All. Rodgers