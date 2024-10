PAGELLE E TABELLINO YOUNG BOYS-INTER 0-1: Thuram ancora decisivo, serataccia Arnautovic

Voti, top e flop della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter andata in scena al Wankdorf di Berna

YOUNG BOYS

TOP Von Ballmoos 8 – Attento, copre benissimo la porta. Nel primo tempo salva su Bisseck, nel secondo respinge il tiro di Arnautovic dal dischetto.

TOP Hadjam 7 – Sgraziato, ma il più pericoloso degli svizzeri per almeno tutto il primo tempo con giocate sempre intelligenti e concrete. Mezzo voto in meno per il fallo da rigore su Dumfries. Oliver lo ‘grazia’ non rifilandogli il secondo giallo.

FLOP Ganvoula 5,5 – Manca della cattiveria necessaria per punire la difesa interista. / Dall’86 Itten s.v.

FLOP Benito 5 – Il capitano crolla nel recupero, decisivo in negativo per lo Young Boys

Blum 6,5 / Dall’86’ Athekame s.v.

Lauper 7

Lakomy 7 / Dal 76′ Elia

Ugrinic 6,5

Virginius 7 / Dal 59′ Colley

Imeri 6,5 / Dal 59′ Males

Monteiro 7

All.Magnin 7

INTER

TOP Thuram 7 – La zampata decisiva è sua. Evita un pari deludente con unn gol pesante per la classifica. Per il francese è già l’ottavo stagionale.

TOP Bisseck 7 – Peccato per il gol fallito, ma dal punto di vista difensivo ha giocato una partita perfetta

FLOP Arnautovic 4 – Poteva essere la sua serata, invece è spento e inconcludente. Per di più calcia male il rigore dei possibili tre punti. / Dal 61′ Lautaro 6,5

FLOP Zielinski 5 – È vero che era al rientro dall’infortunio, ma l’impatto con la partita è a dir poco negativo. Allo scadere sciupa in maniera clamorosa il gol vittoria, mandando alle stelle un calcio di rigore in movimento.

FLOP

Sommer 6,5

Pavard 6,5 / Dal 76′ Bastoni 6,5

De Vrij 6,5

Dumfries 6,5

Frattesi 6

Barella 6

Mkhitaryan 5 / Dal 61′ Zielinski

C.Augusto 5 / Dal 54′ Dimarco 7

All.Inzaghi 6,5

Arbitro Oliver 5

TABELLINO YOUNG BOYS-INTER 0-1

92′ Thuram

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum (86′ Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (76′ Elia), Ugrinic; Virginius (59′ Colley), Imeri (59′ Males), Monteiro; Ganvoula (86′ Itten). All.Magnin

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (61′ Zielinski), C.Augusto (54′ Dimarco); Taremi (76′ Thuram), Arnautovic (61′ Lautaro Martinez). All.Inzaghi

ARBITRO: Oliver (ING)

AMMONITI: Hadjam, Monteiro, Dumfries, Imeri, Males, Dimarco, Inzaghi

NOTE: rigore sbagliato da Arnautovic al 48′