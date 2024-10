“Mi preoccupa”: Inzaghi pensa già alla Juve e lancia l’allarme dopo lo Young Boys

Simone Inzaghi esulta dopo Young Boys-Inter ma pensa già alla Juve: “C’è una problematica”. Le dichiarazioni nel post partita dell’allenatore nerazzurro

L’Inter si salva nel recupero sul campo dello Young Boys. Decide Marcus Thuram al termine di una gara sofferta, caratterizzata anche dal rigore sbagliato da Marko Arnautovic.

Nel post partita, a ‘Sky Sport’, Simone Inzaghi difende le sue scelte e l’attaccante austriaco: “C’è soddisfazione, coi cinque cambi il calcio è cambiato e siamo felici. Già a Roma avevo avuto buone risposte dai subentrati, oggi anche. Ci sono state difficoltà che sapevamo, ma la squadra ha avuto grande spirito e siamo molto felici della posizione in classifica e della quinta vittoria consecutiva”.

Sul rigore calciato da Arnautovic: “Sì, i rigoristi erano Taremi e Arnautovic, il primo è Calhanoglu e poi ci sono loro. Con la Stella Rossa Arna era uscito e ha tirato Taremi, oggi potevano tirare entrambi. Ha preso la palla Arna e ha tirato. Lui dal dischetto è una sicurezza, è quasi al livello di Calhanoglu, ma il loro portiere ha fatto una grande parata. Era affranto ma non deve preoccuparsi”.

Inter, Inzaghi verso la Juve: “Problematica infortuni, mi preoccupa ma…”

A preoccupare il tecnico nerazzurro, a pochi giorni dal derby d’Italia contro la Juventus, sono soprattutto gli infortuni. È infatti arrivato un nuovo stop, quello di Carlos Augusto: “Una problematica che in questo momento abbiamo, nonostante le 5 vittorie mi preoccupa un po’. Abbiamo comunque tanti giocatori, per le prossime 5 partite avremo rotazioni limitate ma continueremo a lavorare cercando di recuperare velocemente gli infortunati”.

Infine, sul rigore assegnato ai suoi: “Rigorino su Dumfries? L’arbitro stasera è stato bravissimo, in Italia sono bravi e anche qua. Bisogna stare tutti più tranquilli, io per primo che a Roma mi sono fatto ammonire. – ha concluso Inzaghi – Loro devono scegliere molto velocemente e noi dobbiamo cercare di dargli una mano”. Ora la Juventus per i campioni d’Italia in carica.