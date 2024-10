DIRETTA | Le notizie del 23 ottobre: tonfo Juve, stasera in campo Inter e Atalanta

Le notizie in diretta più importanti di oggi, mercoledì 23 ottobre: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna la Champions League

Tonfo della Juventus nella serata di Champions League, Thiago Motta fa mea culpa dopo la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna in casa dell’Aston Villa, tris invece del Milan al Bruges. Stasera in campo Inter e Atalanta, l’Arsenal e la Nazionale in ansia per le condizioni di Calafiori.

