DIRETTA Champions League, Young Boys-Inter: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita dell’Inter, che affronterà lo Young Boys nella terza giornata di Champions

Dopo la vittoriosa missione in casa della Roma, l’Inter affronta un’altra trasferta in terra svizzera. Nella terza giornata di Champions League, i nerazzurri affronteranno lo Young Boys. Dopo il prezioso pari contro il Manchester City e la convincente vittoria contro la Stella Rossa di Belgrado, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia di una vittoria che la proietterebbe ai primissimi posti in classifica, con 7 punti in tre match.

La partita dello Stadio Olimpico, oltre ai tre punti ha portato in dote alla compagine lombarda due tegole molto pesanti, visto che gli infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi li metteranno fuori gioco anche per il derby d’Italia contro la Juventus, in programma domenica sera. Quella di oggi rappresenterà una sfida dal sapore particolare per Yann Sommer che in patria ha vissuto tantissime battaglie contro gli avversari odierni. I padroni di casa non stanno certo vivendo il loro miglior momento di forma, come testimoniano le tre sconfitte incassate nelle ultime cinque partite disputate. Dopo aver centrato l’impresa di eliminare il Galatasaray nei preliminari, la squadra di mister Magnin non ha certo iniziato nel migliore dei modi la Champions, collezionando due sconfitte, zero gol fatti e ben otto reti subite (tre dall’Aston Villa e cinque dal Barcellona). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Young Boys-Inter

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy, Ugrinic; Virginius, Imeri, Monteiro; Ganvoula. All. Magnin

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi