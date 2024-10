PAGELLE E TABELLINO MILAN-CLUB BRUGGE 3-1: Reijnders goleador, Loftus-Cheek assente

Le pagelle e il tabellino di Milan-Club Brugge, match di Champions League, valevole per la terza giornata. Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan batte il Club Brugge, conquistando i primi tre punti in Champions League, grazie ad un eurogol di Pulisic, direttamente da corner e alla doppietta di Tiijani Reijnders

Ecco i voti:

Milan

Maignan 7

Emerson 6

Gabbia 6 – Dall’82’ Thiaw s.v.

Tomori 6

Theo Hernandez 6

TOP Reijnders 7,5 – L’olandese dimentica il rosso contro l’Udinese, realizzando la doppietta con cui il Milan conquista i tre punti, dimostrando che quando ha campo davanti può fare la differenza. Relegarlo a fare il mediano, dunque, non è proprio la migliore scelta.

Fofana 5,5 – Dal 75′ Musah s.v.

FLOP Loftus-Cheek 4 – Un po’ mezzala, un po’ trequartista, ma come gli è successo in questo inizio di stagione non riesce mai ad incidere. Fatica a trovare la posizione e non si rende mai utile per la squadra, sia in fase difensiva che in quella offensiva. E’ lento e spesso impacciato. Dal 60′ Chukwueze 7

Pulisic 7

Morata 5,5 – Dal 75′ Camarda 7

Leao 6 – Dal 60′ Okafor 7

All. Fonseca 6,5

CLUB BRUGGE

Mignolet 5,5

Ordóñez 5

Mechele 5,5

Seys 5,5 – Dal 45′ Sabbe 7

Talbi 5 Dal 45′ Vetlesen 5,5

Vanaken 6

Jashari 6

Onyedika 4

De Cuyper 6

Jutglà 6 – Dal 70′ Skoras

Tzolīs 5 – Dal 70′ Skov Olsen s.v.

All. Hayen 6

TABELLINO

MILAN-CLUB BRUGGE 3-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah, Zeroli; Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Ordóñez, Mechele, Seys; Talbi, Vanaken, Jashari, Onyedika, De Cuyper; Jutglà, Tzolīs. A disp.: Jackers; Romero, Sabbe, Spileers; Nielsen, Vetlesen; Skóraś, Skov Olsen, Vermant. All.: Hayen.

GOL: 34′ Pulisic (M), 51′ Sabbe (CB), 60′ e 71′ Reijnders (M)

AMMONITI: 19′ Seys (CB), 24′ Jashari (CB), 49′ Leao (M), 59′ Morata (M), 70′ Gabbia (M), 89′ Camarda (M)

ESPULSI: 41′ Onyedika (CB)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).