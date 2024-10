Leao fuori, poi il gol: ecco cosa è successo dopo il cambio

Rafa Leao sostituito all’ora di gioc. Ecco cosa è accaduto dopo il cambio effettuato da Paulo Fonseca in Milan-Club Brugge

E’ finita al sessantesimo la partita di Rafa Leao. Un Leao che ha mostrato la versione migliore di se, giocando un primo tempo di ottimo livello, anche se non è arrivato il gol.

In Milan-Club Brugge sono stati, infatti, diversi gli spunti positivi dell’attaccante portoghese, che si è messo in mostra con parecchie iniziative. Nella ripresa è la squadra belga, nonostante l’inferiorità numerica, a tenere maggiormente il pallino del gioco, ma Leao resta comunque propositivo ed in partita, ma si fa ammonire per aver allontanato la palla dopo una punizione fischiata al Club Brugge.

Il Diavolo al 51esimo subisce il gol del pareggio, proprio dalla sinistra dove manca la copertura di Leao. Qualche minuto dopo, così, arriva il momento delle sostituzioni, con Paulo Fonseca che decide di cambiare proprio il portoghese e uno spento Ruben Loftus-Cheek.

Milan-Club Brugge, un cambio che farà discutere

Un cambio che potrebbe creare più di una polemica, anche perché il numero dieci era stato sicuramente uno dei migliori in campo, nonostante quella sbavatura difensiva, in cui però tutto il Milan non era stato perfetto.

Fonseca però può sorridere visto che passano pochi secondi e proprio Noah Okafor, il nuovo entrato, apparecchia il gol per Reijnders. Qualche minuto dopo tocca a Chukwueze, l’altro subentrato, a servire l’assist per il secondo centro dell’olandese.

Da sottolineare alcun gesto polemico da parte di Rafa Leao, che nel recarsi in panchina ha assistito alla prima rete di Reijnders a bordo campo vicino alla porta del Club Brugge: ha alzato le mani al cielo prima di sorridere e sedersi insieme agli altri suoi compagni.