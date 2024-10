“Carriera finita”: Juventus-Stoccarda, succede tutto nel primo tempo

La Juventus in campo contro lo Stoccarda, ma un calciatore di Thiago Motta non attira i complimenti dei tifosi: “È un insulto”

Match equilibrato tra Juventus e Stoccarda all’Allianz Stadium per la terza giornata di Champions League. I bianconeri vogliono continuare la striscia positiva che ha portato sei punti nelle prime due partite e sperano nel tris.

Thiago Motta ha diversi calciatori assenti e nel riscaldamento si è aggiunto anche Douglas Luiz vittima di un fastidio muscolare e sostituito da Thuram in mezzo al campo. Dopo un avvio di marca tedesca, con qualche azione potenzialmente pericolosa, piano piano la Juve sta provando ad uscire fuori, pur non avendo creato particolari problemi a Nubel e alla retroguardia dello Stoccarda.

In una situazione di quasi stallo c’è un bianconero che si è attirato però le critiche dei tifosi e che è stato preso di mira sui social. Si tratta di Danilo, tornato titolare e questa sera in campo con la fascia di capitano.

Juventus-Stoccarda, Danilo bersagliato: “Una sciagura”

Il difensore brasiliano non è apprezzato dai tifosi della Juventus che su X gli dicono di tutto. C’è chi non lo vede proprio titolare, spiegando che vederlo in campo a questi livelli “è un insulto e un’ingiustizia” e che sentenzia in maniera ancora più pesante su una carriera che volge a termine: “Danilo è finito”.

Il trend va in questa direzione, così c’è chi lo definisce “una sciagura” e chi, invece, si chiede se “è proprio necessario averlo in campo?” E, infine, c’è chi ci scherza su: “Danilo mi dà le stesse sicurezze che avevo io quando facevo il compito di economia aziendale”.

Ecco alcuni tweet:

Danilo è finito — . (@kermvinoJFC) October 22, 2024

Danilo titolare a questi livelli è un insulto e un’ingiustizia — Lili (@lilitwelve) October 22, 2024

Ma Danilo era proprio necessario averlo in campo? — 🎈🤍🖤 ™️ (@ceschreal92) October 22, 2024

Danilo è proprio una pippa comunque, più lo vedo in campo più lo dimostra. — Clive Bixby (@Frahovic) October 22, 2024

Danilo non può più circolare, lo ripeterò ogni partita in cui lo vedrò in campo. — martina #17 🇳🇱 (@spazioinutile) October 22, 2024

Danilo mi da le stesse sicurezze che avevo io quando facevo il compito di economia aziendale. — Leonardo Sabato (@doctor_el86) October 22, 2024

Danilo che sciagura… — ™ (@TheLaz97) October 22, 2024

Danilo sta sbagliando tutto e sono passati solo 12 minuti — Veritas Max (@araujopampani) October 22, 2024