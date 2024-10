Caccia al vice Vlahovic, è l’ultima idea per gennaio: ecco perché

Juventus, è caccia al vice Vlahovic: è lui l’ultima idea per il mercato di gennaio

Una coperta piuttosto corta e una situazione che si è complicata ulteriormente a causa degli infortuni. Diverse sono e sono state le defezioni in casa Juventus per quanto riguarda l’attacco e il club bianconero sta ragionando attentamente a possibili rinforzi offensivi a gennaio.

Perché Dusan Vlahovic è al momento l’unica soluzione come prima punta per Thiago Motta: Milik, la prima alternativa, è fermo per un infortunio al ginocchio, mentre l’altra opzione potrebbe al momento essere quella di adattare un’ala come Nico Gonzalez o Weah, anche se in questo caso un esperimento è già stato fatto e si può dire che non è stato certamente ben riuscito. Da qui l’ipotesi di un possibile rinforzo in attacco ad un calciatore tra l’altro passato per la Juventus: Dany Mota Carvalho.

Juve, opzione Dany Mota per gennaio: il punto

Se da un lato la Juventus ha già deciso di investire nel colpo Francisco Conceicao, ecco che la dirigenza potrebbe pensare ad un altro portoghese nel corso del mercato invernale.

Mota Carvalho ha un passato nella Juventus under-23 e in questa stagione è partito fortissimo, trovando già lo stesso numero di gol siglati nella scorsa stagione. Calciatore tecnico e rapido, che è entrato nel giro della Nazionale portoghese, Mota potrebbe fare comodo a Thiago Motta come papabile vice-Vlahovic. Certo, le caratteristiche fisiche sono molto diverse da quelle del serbo, ma il portoghese nato in Lussemburgo potrebbe davvero rappresentare un’occasione importante. Perché il prezzo del cartellino potrebbe essere molto abbordabile (meno di 10 milioni di euro) e perché oltre che da fungere come vice-Vlahovic e agire come prima punta atipica, potrebbe rappresentare una risorsa anche per l’esterno. C’è poi da sottolineare come i rapporti tra la dirigenza bianconera e Adriano Galliani siano davvero ottimi. La Juve può formulare l’offerta giusta per convincere l’ad brianzolo.

Certo, c’è anche da considerare l’altro lato della medaglia. La situazione in classifica del Monza non è al momento delle migliori ed è difficile solitamente che una squadra che punta alla salvezza decida di privarsi di un giocatore tanto importante. A complicare ulteriormente le cose potrebbe essere la situazione legata a Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha molto mercato e per gennaio potrebbero arrivare offerte importanti. Se già Maldini dovesse partire, a quel punto la cessione di Mota diventerebbe ancor più complicata.