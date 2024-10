Affare da 33 milioni, la Juventus ha già deciso il primo colpo estivo

La Juventus ha già scelto il primo colpo del prossimo anno: affare da 33 milioni e trattativa alle battute finali

Di corto muso, ma comunque avanti. La Juventus di Thiago Motta non ha ancora mostrato il gioco spumeggiante tanto atteso, ma resta comunque in piena lotta per lo scudetto e a punteggio pieno in Champions League.

Meglio di certo non ci si poteva aspettare da una formazione completamente rivoluzionata in estate, a partire dall’uomo in panchina, con numerosi calciatori nuovi e anche diversi giovani da lanciare. Tra questi c’è anche Francisco Conceicao, arrivato in prestito dal Porto per una cifra intorno ai sette milioni di euro.

Impatto importante quello del portoghese che ha già realizzato due gol e un assist in quattro partite disputate. Il figlio d’arte ha fatto vedere che nella Juventus non solo ci sta bene, ma è anche decisivo. La vittoria con il Lipsia porta la sua firma, con la rete che ha fatto esplodere anche Thiago Motta. Un rendimento di alto livello che ha già convinto Giuntoli: Francisco Conceicao sarà bianconero anche nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Conceicao bianconero: tutte le cifre

Da ‘Sky’ arriva ora la conferma di quanto anticipato già da Calciomercato.it: la Juventus vuole puntare su Conceicao anche nei prossimi anni ed è pronta a riscattare il calciatore a fine stagione.

Contatti avviati con il Porto per stabilire l’esatta entità del prezzo da pagare, ma considerata la clausola da 30 milioni di euro si parla di una cifra complessiva di 32-33 milioni di euro. Cifra che i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto per prendere Conceicao a titolo definitivo. Giuntoli proverà a far abbassare le pretese al Porto, ma non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Così, se non dovesse arrivare l’apertura lusitana ad uno sconto per il 20enne, da Torino hanno già preparato l’assegno richiesto per rendere bianconero a titolo definitivo Conceicao. Arrivato in punta di piedi, ha impiegato poco tempo per conquistare la Juventus: ora serve solo formalizzare la decisione già presa e renderlo a tutti gli effetti un calciatore juventino a titolo definitivo.