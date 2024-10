Milan-Club Brugge: out in due, le ultime su Gabbia | VIDEO CM.IT

È già in archivio la vittoria contro l’Udinese per il Milan. La squadra di Fonseca è chiamata a pensare alla sfida di domani con il Brugge

Milan obbligato a vincere per la prima volta in Europa in questa stagione per iniziare a credere concretamente alla qualificazione. Oggi così Christian Pulisic e compagni si sono ritrovati a Milanello per la rifinitura della vigilia. Le attenzioni erano puntate soprattutto su Matteo Gabbia. Il difensore, che ha saltato la sfida contro l’Udinese per un problema al polpaccio, ha iniziato l’allenamento, lavorando a parte, ma con il pallone. La sua presenza è dunque in dubbio.

Come era prevedibile niente da fare, invece, per Tammy Abraham, che aveva lasciato il campo sabato sera per un trauma alla spalla destra.

Si è allenato così con la squadra Francesco Camarda, che con l’assenza di Luka Jovic, è di fatto l’unica alternativa ad Alvaro Morata. L’ex Roma è out così come Davide Calabria, entrambi indisponibili per domani.

Milan-Club Brugge, le scelte di formazione: la decisione su Leao

Paulo Fonseca si porta più di un dubbio di formazione per Milan-Club Brugge. Tra i pali chiaramente ci sarà Mike Maignan. Nella difesa a quattro sugli esterni Emerson Royal e Theo Hernandez saranno titolari. Al centro, come detto, c’è il dubbio Gabbia. Fikayo Tomori spera così di rientrare, ma Malick Thiaw ha fatto bene e il tecnico portoghese è pronto a confermarlo, insieme a Pavlovic.

A centrocampo, ovviamente, non si toccano Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana. In avanti Christian Pulisic e Alvaro Morata sono intoccabili. Con il forfait di Tammy Abraham, Samu Chukwueze va inoltre verso una nuova maglia da titolare sulla destra, dopo il gol contro l’Udinese.

Tutti si aspettano, infine, il ritorno di Rafa Leao: la scelta verrà presa al termine dell’allenamento. A fargli spazio, rispetto a sabato, sarebbe chiaramente Noah Okafor.