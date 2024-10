Colpo di scena Juve-Milan: torna con la clausola

Il club ha riconosciuto di aver commesso un errore ed è pronto a far tornare il suo gioiello a casa

Reduci da due vittorie ottenute di misura non senza difficoltà, Juventus e Milan sono tornate in campo dopo la sosta con i tre punti. Le due formazioni, però, non hanno pienamente convinto rispettivamente contro Lazio e Udinese a pochi giorni dal terzo turno di Champions League. Mentre i bianconeri se la vedranno in casa contro lo Stoccarda, i rossoneri ospiteranno il Bruges a San Siro.

I due club, che nell’ultima sessione di mercato sono stati protagonisti soprattutto per l’operazione Kalulu – ceduto dal Milan alla Juventus in prestito con diritto di riscatto -, si preparano ad una nuova sfida. Stando alle attuali prestazioni, verrebbe da considerare un ottimo affare quello portato a termine dai bianconeri con il centrale francese che, dopo l’infortunio di Bremer, è diventato un titolare inamovibile nella difesa di Thiago Motta. Una vera beffa per la formazione di Paulo Fonseca che in questo avvio di stagione ha trovato non poche difficoltà proprio nei suoi centrali di difesa.

Una sorta di rivincita sul mercato, però, Zlatan Ibrahimovic la potrebbe preparare in un altro reparto. Il Milan, così come la stessa Juventus, ha messo gli occhi nelle ultime settimane su uno dei migliori talenti per rendimento di questo inizio di stagione. Stiamo parlando di Nico Paz, fantasista di proprietà del Como andato a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Parma. Il classe 2004 arrivato, dalla ‘cantera’ del Real Madrid, in poco tempo ha attirato l’interesse delle big tra cui timidamente anche l’Inter, ed è riuscito ad ottenere anche la convocazione dall’Argentina di Lionel Scaloni con cui ha esordito lo scorso 16 ottobre.

Calciomercato Milan e Juve, il Real piomba nuovamente su Nico Paz

A rovinare il duello tra Milan e Juventus per Nico Paz potrebbe essere proprio il Real Madrid, club in cui l’argentino si è formato prima di lanciarsi nella nuova avventura con il Como.

I ‘blancos’, com’è noto, al momento della cessione del ragazzo la scorsa estate hanno preservato una percentuale del 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto hanno inserito una clausola di riacquisto da poter esercitare entro tre anni. Ciò significa che, in caso di offerte da altri club, il Real Madrid avrà comunque la precedenza. Stando a quanto riportato dal diario ‘AS’ in Spagna, la società di Florentino Perez si sarebbe già pentita di aver lasciato andare con tanta leggerezza Nico Paz al Como. Anzi, gli spagnoli starebbero già programmando un futuro ritorno in squadra così da spegnere sul nascere le speranze delle altre concorrenti italiane.