Caos Serie A, chieste le dimissioni di Rocchi: “Società si schierino insieme”

Bufera arbitrale in Serie A dopo l’ennesimo weekend di polemiche infuocate per le decisioni in campo e quelle al Var: la soluzione è drastica

Continua a far discutere senza sosta la questione arbitrale in Serie A. Gli errori della settima giornata sono stati importanti, chiari ed evidenti e hanno di nuovo costretto il designatore Rocchi ad ammettere le cattive prestazioni dei direttori di gara. Ma alla ripresa del campionato pare non essere cambiato niente, visto che da diverse ore si è tornati a commentare in maniera negativa le decisioni anche di questo ultimo turno di Serie A. Il caos di Milan-Udinese tra rigori negati, rossi estratti e altri no, il penalty concesso al Napoli, così come tutti gli episodi di Juve-Lazio e in particolare la mancata espulsione di Douglas Luiz. Fino alla sfida di ieri sera all’Olimpico, dove Inzaghi ha da recriminare per il rosso non concesso su Cristante per un fallo su Thuram lanciato in porta.

Insomma, è stato l’ennesimo weekend di polemiche. E sui social come nei salotti del calcio sotto accusa finisce sempre più il sistema arbitrale per le continue interpretazioni contrastanti, i diversi protocolli applicati dal Var. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani su X non usa mezzi termini: “Incredibile situazione vissuta dal Milan in 10 per uno sfioramento e della Roma in 11 malgrado un fallo evidente a tutti, meno che ai varisti. Senza regole certe, la competizione è falsata. La credibilità del calcio sarà a rischio finché si riterrà la centralità dell’arbitro un requisito essenziale, ovvero finché si riterrà che un arbitro che deve decidere in un secondo sia più affidabile di due esperti che rivedono più volte la stessa azione da diverse angolature”.

I tifosi furiosi sui social: “Dimissioni di Rocchi unica soluzione”

E al centro di questa bufera c’è ovviamente anche e soprattutto il designatore Gianluca Rocchi. Sui social anche i tifosi non ne possono più e chiedono un cambio radicale: “Le dimissioni di Rocchi sono il minimo che dobbiamo aspettarci dopo quello che abbiamo visto”, “Qui devono schierarsi pubblicamente tutte le società insieme a chiedere le dimissioni di Rocchi… Non può andare avanti così, non possono continuare a decidere le partite commettendo errori così GRAVI! È l’unica soluzione”, “Le dimissioni di Rocchi sono oramai improrogabili“.

E ancora “Rocchi dimettiti”, presente in decine e decine di post su X su cui impazza pure l’hashtag #Rocchiout. Insomma, l’insofferenza è arrivata ormai ai massimi storici nei confronti del sistema arbitrale, con le decisioni che settimanalmente rischiano di influenzare il campionato.