Ribaltone Juve-Vlahovic: addio e assist all’Inter

Si è discusso parecchio nelle ultime settimane di Dusan Vlahovic per quanto riguarda il possibile rinnovo del contratto

A tenere banco in casa Juventus è la situazione contrattuale che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, a secco nell’ultimo incontro vinto dai bianconeri in casa contro la Lazio, è pressato dalla volontà di Cristiano Giuntoli di spalmare il suo contratto su più anni a cifre chiaramente ridotte rispetto agli attuali 12 milioni di euro netti guadagnati dall’attaccante da questa stagione.

Una situazione al momento di stallo con l’entourage del calciatore che si è preso del tempo per valutare prima di dare una risposta definitiva alla Juventus. Qualora le cose non dovessero sbloccarsi nel giro di pochi mesi, con l’attuale contratto del centravanti in scadenza nel giugno 2026, non è da escludere una sorta di rinnovo ponte che allungherebbe la durata del contratto fino al giugno 2027. In caso contrario, invece, potrebbe riprendere piede l’ipotesi di un addio dell’ex Fiorentina che in Europa vanta diversi estimatori sulle sue tracce.

Tra questi, come riportato in Spagna da ‘El Nacional’, rimane vivo l’interesse del Barcellona. Nonostante la splendida stagione sin qui disputata, il club blaugrana vorrebbe preparare l’eredità di Robert Lewandowski al termine di questa stagione. Rispetto ad altri obiettivi già accostati come Erling Haaland e Jonathan David, il preferito per l’attacco da Hansi Flick sembra essere proprio Vlahovic. Per il tecnico tedesco, le qualità del serbo vengono considerate ideali per completare un tridente tutto mancino con il supporto della qualità di Raphinha e Lamine Yamal.

Calciomercato Juve, l’addio di Vlahovic è un assist all’Inter

Qualora i dialoghi per il rinnovo con la Juventus non dovessero andare bene, dunque, per il Barcellona sarebbe senz’altro più semplice andare a trattare con i bianconeri l’acquisto di Dusan Vlahovic.

L’eventuale addio del serbo, tra l’altro, potrebbe indirettamente favorire l’Inter su un’altra corsia. I nerazzurri, così come la Juventus, sono da tempo sulle tracce di Jonathan David. L’attaccante canadese andrà il prossimo giugno in scadenza di contratto con il Lille e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare. L’improvvisa uscita di scena del club blaugrana per il centravanti classe 2000 andrebbe a cancellare un rivale molto accreditato dei nerazzurri nella corsa all’ennesimo parametro zero. In ogni caso, non è da sottovalutare anche la concorrenza della Premier League molto attenta agli sviluppi che riguardano il futuro di David.