Milan, il riscatto è già deciso: c’è l’annuncio

Milan, arriva l’annuncio in merito al possibile riscatto: la decisione è stata già presa

“Il riscatto? Ovviamente lo abbiamo preso in considerazione”. Le parole sono chiare e la possibilità che per il Milan l’affare si possa concretizzare, magari già nella prossima sessione di mercato a gennaio, sembrano dunque essere molto alte.

Lasciato il Milan in estate quasi in sordina, ora Devis Vasquez si sta confermando come una delle rivelazioni della Serie A. Il portiere colombiano, scovato dal club rossonero a sorpresa nel gennaio 2023 quando militava nel Guaranì in Paraguay, non ha mai esordito con la maglia del Milan in alcuna competizione ufficiale. E dopo aver trascorso la scorsa stagione tra Championship (il campionato cadetto inglese) e Serie B con le maglie di Sheffield Wednesday e Ascoli, adesso si sta affermando come uno degli estremi difensori più solidi del campionato. Merito della grande stagione che fino ad ora sta disputando l’Empoli, ma anche delle sue parate. Cinque reti subite e ben quattro i clean sheet già collezionati in campionato dal portiere sudamericano, a cui D’Aversa ha affidato senza indugi la maglia da titolare.

Milan, l’Empoli ragiona sul riscatto di Vasquez: l’annuncio

Numeri che stanno spingendo l’Empoli a pensare sempre più al riscatto dell’estremo difensore colombiano classe 1998.

A riguardo di un possibile acquisto a titolo definitivo da parte del club toscano, ha parlato anche la Ceo dell’Empoli, Rebecca Corsi, ai microfoni di ‘DAZN’. “Se abbiamo già preparato il gruzzoletto per riscattare Vasquez? Ovviamente l’abbiamo preso in considerazione, ma adesso siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita anche grazie ai consigli di Luigi Turci (preparatore dei portieri della società toscana)”.

Vasquez è stato infatti ceduto dal Milan a titolo temporaneo, ma l’Empoli può esercitare il diritto di riscatto. Riscatto che dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. Una cifra certamente alla portata della società azzurra. C’è da sottolineare poi come il Milan conserva anche il 10 per cento sulla futura rivendita del portiere. A gennaio quindi potrebbe arrivare un piccolo introito nelle casse rossonere che garantirebbe anche una plusvalenza, seppur non altissima, che potrebbe poi servire a sua volta per il mercato in entrata, con il Milan che guarda soprattutto a possibili innesti a centrocampo.