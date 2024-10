La Juve vince ma scatta un doppio allarme: Thiago Motta nei guai

La Juventus vince di misura contro la Lazio al culmine di una partita complessa. Non mancano le critiche per un paio di calciatori

Ieri sera la Juventus ha ritrovato contro la Lazio la vittoria allo Stadium in campionato che mancava da due mesi e si regala una manciata di ore in vetta alla classifica insieme al Napoli in attesa delle gare di oggi.

Ai bianconeri al culmine di una partita non semplice è bastato un autogol di Gila all’85’ con annesse e forti proteste biancocelesti nel post-partita per un contatto tra Douglas Luiz e Patric non ravvisato da arbitro e Var ad inizio azione. Pesante nell’economia della gara anche l’espulsione di Romagnoli dopo 25 minuti, che ha messo in discesa la serata per la truppa di Thiago Motta che ha comunque faticato a trovare la via del gol.

Oro colato i tre punti messi in cassaforte dalla Juve che però deve contare almeno un paio di insufficienze importanti. Tra i più deludenti senza alcun dubbio Douglas Luiz, e non solo per l’episodio accaduto con Patric che fa ancora discutere. Il brasiliano resta oggetto misterioso e spreca la chance concessa da Motta.

Juventus, doppia delusione: da Yildiz a Douglas Luiz

Non un buon impatto sulla partita dello Stadium neanche per Yildiz, ancora una volta titolarissimo per Motta ma nuovamente poco incisivo. Il fantasista turco, che ha dimostrato di avere potenziale e talento smisurati, non riesce a trovare la giusta continuità per effettuare quel salto di qualità decisivo.

A commentare la serata del gioiellino classe 2005 ci ha pensato il collega Graziano Carugo Campi sul suo profilo X: “Quello che continua a deludermi è Yildiz. E’ giovane, va bene, ma finora ha inciso praticamente mai”. Poco decisivo ed incisivo quindi Yildiz nel giudizio del giornalista che si aspetterebbe di più dal turco, esattamente come gli stessi tifosi della Juventus.

Così come i supporters bianconeri avrebbero sperato di vedere di meglio dal rilancio da titolare di Luiz, paragonato a Felipe Melo dallo stesso Campi con un altro messaggio pungente su X: “Douglas Luiz è il nuovo Felipe Melo”.