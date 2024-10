La Juventus vince tra le polemiche, Lazio furiosa con Rocchi: “Sta prendendo una brutta piega”

Polemiche all’Allianz Stadium dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio: il club biancoceleste attacca il designatore Rocchi

Non le manda a dire nel post partita il Ds Angelo Fabiani. Monta la polemica all’Allianz Stadium dopo Juventus-Lazio, con i biancocelesti furibondi per la direzione arbitrale.

In particolar modo è la gomitata di Douglas Luiz a Patric, non ravvisata da arbitro e VAR poco prima della rete decisiva dei bianconeri con l’autogol di Gila, a mandare su tutte le furie la Lazio: “Non c’è stata nessuna spiegazione, ho fatto i complimenti alla terna arbitrale perché prima di tutto siamo degli sportivi. È un episodio dal sala VAR e dovevano richiamare l’arbitro com’era successo prima per l’espulsione di Romagnoli“, chiosa Fabiani in conferenza stampa.

Il dirigente della Lazio rincara poi la dose, puntando il dito contro il designatore arbitrale: “Rocchi deve impartire delle direttive univoche. Non vedere la condotta violenta di Douglas Luiz su Patric mi sembra alquanto bizzarro… Non c’è una uniformità di giudizio: è questa la cosa che mi ha dato più fastidio. Sono venuto qui per dire al signor Rocchi che la situazione sta prendendo una brutta piega“.

Il tecnico biancoceleste Baroni, invece, preferisce non alimentare ulteriori polemiche su arbitro e VAR: “Voglio parlare solamente della partita, la squadra ha giocato una prestazione più che convincente. Devo fare davvero i complimenti ai ragazzi. Non usciamo da questa gara a mani vuote, ma con ancora maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”.

Anche Provedel prova a smorzare i toni: “L’episodio Douglas Luiz-Patric? Non sono nelle condizioni di giudicare, poi non fa parte di me parlare di queste cose. Mi dispiace che ci sia qualcosa da recriminare, alla fine sono episodi e fanno parte del gioco – spiega il portiere della Lazio dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium – Siamo venuti qui per vincere e portare via dei punti, però siamo fieri di noi perché abbiamo dato tutto. Questo risultato ci deve caricare ancora di più: abbiamo tenuto testa a una grande squadra, nonostante l’inferiorità numerica”.