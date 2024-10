Juventus, Giuntoli scippa l’Inter: che colpo a giugno

Altro capitolo del derby d’Italia sul mercato: la Juventus prepara con Giuntoli un grande affare, che sgarbo all’Inter

A piccoli passi, la Juventus prosegue lungo il suo cammino e mette le basi per una annata importante. Attese di un certo livello per il nuovo ciclo bianconero, la cui messa in pratica e realizzazione non può essere sgombra da assestamenti fisiologici e certe necessità di tempo, ma intanto, contro la Lazio, seppur solo nel finale e su autorete, è arrivata una vittoria preziosa, per tenersi in linea di galleggiamento in altissima classifica.

Tre punti fondamentali, quelli ottenuti contro i biancocelesti, dalla truppa di Thiago Motta, ancora una volta senza subire gol e per di più in una situazione di emergenza per le diverse assenze. Anche se la superiorità numerica per oltre un’ora per il rosso a Romagnoli ha di certo dato una mano nel gestire la partita. Si è aperto nel migliore dei modi il trittico di sfide che includeranno anche quella con Stoccarda e Inter e che aiuteranno a capire a che cosa si potrà puntare realisticamente nel corso di questa stagione.

E’ una Juventus concentrata sul presente, ma che guarda anche verso il futuro. Cristiano Giuntoli ragiona già sui prossimi rinforzi di mercato, dato che a gennaio, per inseguire gli obiettivi prefissati, ne serviranno di sicuro. Ma si pensa anche a quelli più a lungo termine, dato che, come è già apparso chiaro, la rivoluzione bianconera avviata nel corso della scorsa estate dovrà ancora essere completata. E forse, nei pensieri del direttore tecnico bianconero, c’è un colpo davvero extra lusso. Che rappresenterebbe una sorta di sgarbo agli eterni rivali dell’Inter.

Juventus, idea Hakimi per la prossima stagione: gli scenari

Sulle fasce difensive, la Juventus può già contare su un Cambiaso in grandissima forma. Ma mettere anche un Hakimi nel motore non sarebbe di certo male.

Hakimi può essere un obiettivo per giugno, come spiegato da ‘InterLive’, considerando che il marocchino andrà in scadenza di contratto con il Psg nel 2026 e per il momento l’eventualità di un suo rinnovo con i francesi non è così sicura. A riportare l’ex a Milano, Marotta ci ha pensato, eccome, ma potrebbe essere bruciato da Giuntoli. Anche se il problema, per il dirigente bianconero, è quello del super ingaggio dell’esterno, circa 12 milioni di euro. Da capire se il giocatore vorrà rivedere le proprie pretese al ribasso, anche perché non è detto che, al di fuori del Psg, trovi qualcuno disposto ad accontentarlo a quelle cifre.