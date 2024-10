Esonero in arrivo e taglio ufficiale: torna Allegri

Arriva l’esonero, occhio al ritorno sulla scena di Massimiliano Allegri: svolta totale per la panchina eccellente

E’ tempo di ritorno in campo per campionati e coppe, è sempre tempo di toto allenatori sulla base di risultati più o meno all’altezza delle aspettative. Sullo sfondo, le presenze di tecnici liberi su piazza mettono pressione a coloro che sulle proprie panchine traballano. In questo senso, tutti gli allenatori in difficoltà in questo momento sono accomunati dall’avere alle proprie spalle un fantasma scomodo, quello di Massimiliano Allegri.

Per carisma, esperienza, titoli conquistati, il livornese è senza dubbio uno dei profili maggiormente attenzionati, per il quale c’è una discreta attesa, in vista di un possibile ritorno su grandi palcoscenici. Allegri sta attendendo sviluppi e offerte congrue con il suo rango, con ciò che pensa di poter ancora dare al grande calcio. E di certo, c’è chi sta pensando di affidarsi a lui, per raddrizzare una stagione nata storta e per rilanciare le proprie prospettive e ambizioni. I rumours tornano a farsi insistenti e ci sono nuovi indizi sul ritorno dell’ex tecnico della Juventus.

Allegri ancora in corsa per la panchina del Manchester United per il dopo Ten Hag: le quote

Una pista che può infiammarsi da un momento all’altro è sempre quella legata al Manchester United, in grossa crisi di identità e di risultati. Ten Hag, per ora, ha ricevuto la fiducia del club, ma è atteso al varco. Se la rotta non cambiasse a brevissimo, per l’olandese il momento del benservito arriverebbe in maniera inesorabile.

Un vantaggio, di sicuro, per Allegri è quello del depennamento di Tuchel dalla lista dei papabili, essendosi appena accasato con la nazionale inglese. Anche a livello di quote, la sua candidatura, per i bookmakers inglesi, è in risalita. Su ‘Bet365’, Oltremanica, Allegri in panchina allo United è dato a 17 volte la posta, quota quasi dimezzata rispetto al 33 di non molti giorni fa. I favoriti, attualmente, sono Van Nistelrooy e Frank, quotati a 4, con Southgate, ex Ct inglese, a 7. La partita è comunque apertissima e non sono da escludere colpi di scena.