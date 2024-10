Allarme Juve, arriva la vendetta di Marotta: triangolo per un grande talento

Marotta potrebbe vendicarsi della Juve dopo tante operazioni di mercato in cui ha anticipato l’Inter: scatta la sfida per un grande talento

Non è facile capire chi vincerà quest’anno lo scudetto, in una stagione che si preannuncia tremendamente equilibrata e potrebbe riservare anche qualche sorpresa. La certezza è che Inter e Juventus saranno lì fino alla fine a contendersi i primi posti, magari anche il titolo finale. E soprattutto daranno continuità alla loro storica rivalità.

La sfida spesso è passata dal campo al calciomercato, anche nel recente passato. Basta pensare a ciò che è successo con Bremer, Djalò e anche con Cabal nella sessione estiva, ma anche con Zielinski, Cuadrado e Di Gregorio. Non è affatto inusuale che le due big del calcio italiano si sfidino per alcuni degli obiettivi più caldi in circolazione e la storia potrebbe ripetersi molto presto.

L’Inter è da tempo sulle tracce di Jonathan David, attaccante che si libererà a parametro zero dal Lille a giugno prossimo, e alla corsa per il ragazzo si è iscritta anche l’Inter. E poi c’è Tah, difensore centrale dalla grande fisicità ed esperienza che lascerà il Bayer Leverkusen a giugno 2025. In realtà, non sono solo questi i due nomi che scaldano i pensieri delle big, perché un altro talento sembra non piacere solo alla Juventus.

Maksimovic accende la sfida tra Juventus e Inter: la vendetta di Marotta

Nelle ultime settimane, si è parlato in parecchie occasioni della possibilità che la Juventus decida di puntare su Andrija Maksimovic, classe 2007 dal grandissimo potenziale che gioca con lo Stella Rossa e ha anche esordito in Champions League.

Parliamo di un talento serbo purissimo, dal dribbling e dal mancino raffinati, ma anche dalla fisicità ancora tutta da strutturare. La sua specialità è la dinamicità con cui svaria su tutta la trequarti offensiva, preferendo la fascia destra, per poi rientrare sul suo piede preferito.

Non a caso, nonostante la giovane età, è già riuscito a siglare tre gol e due assist in cinque partite di campionato, scatenando proprio l’interesse della Juventus. In realtà, anche l’Inter è rimasta impressionata dalle sue doti, tanto da iscriversi ben presto alla corsa per il ragazzo. Marotta ha l’ok di Oaktree per puntare i migliori giovani talenti, per cui Maksimovic sarebbe un nome perfetto per il progetto nerazzurro.

Infine, come riportato dalla ‘Bild’, bisogna prestare grande attenzione anche al Liverpool, che ha messo gli occhi sul talento della Stella Rossa.