UFFICIALE, allerta meteo: rinviato anche il big match

Torna ad abbattersi l’allerta meteo in alcune zone d’Italia con inevitabili conseguenze anche per il mondo del calcio. L’elenco delle partite rinviate

Il maltempo induce la federazione al rinvio di alcune partite. Torna infatti ad abbattersi l’allerta meteo sui campi da calcio (e non solo) in giro per l’Italia, condizionando il weekend di club e tifosi.

Mentre in Serie A oggi riprende regolarmente la Serie A, nelle leghe inferiori del movimento italiano arrivano importanti stravolgimenti. Il riferimento è in particolare a quanto sta accadendo in Calabria dove il calendario è stato completamente ribaltato causa maltempo.

Stando al comunicato ufficiale diffuso dalla LND, sul sito del CR Calabria, le squadre devono seguire alcune indicazioni precise in base al livello di allerta meteo presente nelle diverse aree interessate. Da questa mattina infatti l’elenco delle partite rinviate è in continuo aggiornamento, partendo dall’Eccellenza e fino ad arrivare anche all’Under 17 regionale, passando per il Calcio a 5.

Allerta meteo in Calabria: dall’Eccellenza al Calcio a 5, partite rinviate

La situazione in Calabria ha quindi portato la LND locale a diramare un comunicato ufficiale nel quale sono state ufficializzate le gare da rinviare con un listone in continuo aggiornamento.

In Eccellenza salta lo scontro importante Reggio Ravagnese-Isola Capo Rizzuto, mentre in Promozione non si giocheranno Mesoraca-Città Amantea e Melito-Melicucco, il tutto passando anche per Mirto-Pantere Nere Catanzaro, valida per la Serie C1 di Calcio a 5, senza dimenticare la bellezza anche di sei gare in C2 sempre di Futsal.

Di seguito l’elenco completo delle partite rinviate per allerta meteo, che è stato costantemente aggiornato nel corso della giornata: