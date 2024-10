Roma-Inter, tegola dell’ultimo momento per Inzaghi

In vista di Roma-Inter, altri problemi per Simone Inzaghi: l’allenatore nerazzurro perde un altro giocatore per la gara dell’Olimpico

Domani sera, all’Olimpico, Roma-Inter, gara molto importante per entrambe le squadre. Che in questi giorni ha visto gli allenatori molto preoccupati e alle prese con diversi problemi per la preparazione delle formazioni. Ora, in questa vigilia della sfida, a trovarsi in difficoltà è Simone Inzaghi, che perde un altro elemento dopo Piotr Zielinski.

Infatti, non sarà della gara, per un colpo ricevuto nell’allenamento di questa mattina, Krjstian Asllani. L’albanese ha accusato una botta al ginocchio e non sarà tra i convocati dei nerazzurri, non partendo per la Capitale. Le sue condizioni saranno valutate in maniera più approfondita nelle prossime ore, per capire se ci siano margini per recuperarlo almeno per la gara di Champions League contro lo Young Boys o occorrerà attendere più tempo per riaverlo a disposizione.

Dunque, per la gara con la Roma, rotazioni limitate a centrocampo per Inzaghi, che oltre al classico trio titolare avrà a disposizione soltanto Frattesi. A questo punto, si fa più probabile la sua presenza dal primo minuto per gestire opportunamente le energie, in vista di un ciclo molto intenso. Dopo il match con i giallorossi, e dopo l’appuntamento europeo con gli svizzeri, a San Siro ci sarà la Juventus, per la grande sfida più attesa di questa prima parte di stagione. Inzaghi va alla ricerca di prestazioni e punti pesanti per confermare la voglia di essere protagonista della sua Inter. Ma già da domani dovrà impegnarsi seriamente, anche perché lo scontro con la Roma arriva dopo la pausa nazionali, con tutte le incognite che questo può comportare.