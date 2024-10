Rivoluzione Milan, tra bocciature e forfait: altro big a rischio

Paulo Fonseca è pronto ad escludere un altro giocatore. Non è al 100%: sarebbe una perdita importante per il Diavolo

Paulo Fonseca è pronto a rivoluzionare il suo Milan. E’ una vigilia davvero calda quella che sta portando la squadra del tecnico portoghese verso l’Udinese.

In queste ore si è chiaramente parlato della sempre più probabile esclusione di Rafa Leao, che non si è allenato nella giornata di giovedì. Ieri il numero dieci è tornato in gruppo, ma Fonseca è intenzionato a puntare su Noah Okafor, anche in vista delle tante partite che dovrà giocare il Diavolo. Ma tra le esclusioni importanti potrebbe esserci, anche quella di Matteo Gabbia. Il centrale, infatti, non è al 100% della condizioni e da Milanello si sta facendo avanti la possibilità che l’italiano, nuovo leader del Diavolo, si accomodi in panchina. Non è ancora una certezza, ma si scalda Malick Thiaw. Il tedesco, che ha giocato solamente all’esordio contro il Torino, potrebbe così tornare ad essere schiarò dal primo minuto al fianco di Fikayo Tomori.

Milan, Fonseca ribalta il Diavolo: spazio a Chukwueze, fuori Abraham

Dopo tante panchine, Samu Chukwueze è pronto ad avere una nuova occasione. L’esterno portoghese sarà schierato sulla destra, con lo spostamento di Christian Pulisic dietro la punta.

Sarà così il nigeriano, di fatto, a prendere il posto di Tammy Abraham che si accomoderà in panchina, con Alvaro Morata che tornerà a fare il centravanti. Sulla sinistra, come scritto, spazio a Noah Okafor per Rafa Leao. L’unico reparto che non subirà modifiche dar, dunque, quello di centrocampo, con Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana, ritenuti insostituibili da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, però, è costretto a cambiare in difesa. Oltre al già citato Matteo Gabbia, l’altra novità sarà a sinistra, dove non ci sarà Theo Hernandez, squalificato dopo l’espulsione di Firenze. E’ Filippo Terracciano che si appresta a vincere il ballottaggio con Jimenez. L’italiano, così, avrà la possibilità di convincere il Milan a non puntare su un altro terzino sinistro durante il calciomercato di gennaio. Sulla destra Emerson Royal; tra i pali, ovviamente, Mike Maignan.