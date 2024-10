Pulisic certezza, Leao no: così Fonseca cambia il Milan

Le ultime di formazione con Paulo Fonseca pronto a mettere in campo una formazione diversa dal solito: ecco le scelte del portoghese

E’ un Paulo Fonseca carico quello che si è presentato in conferenza stampa a Milanello. Il tecnico portoghese è ancora arrabbiato per quanto successo a Firenze ed è pronto a cambiare il suo Milan.

Di certo non ci sarà Theo Hernandez, che salterà la sua prima partita per squalifica. Al posto del francese così si scalda Filippo Terracciano, anche se Jimenez spera ancora di giocare. La difesa, davanti a Mike Maignan, sarà dunque completata da Emerson Royal, Matteo Gabbia e verosimilmente da Pavlovic. Il serbo è pronto a sostituire Fikayo Tomori, uno dei ‘puniti’ post Fiorentina. L’altro, salvo cambi di programmi, sarà Tammy Abraham. In avanti così ci sarà Alvaro Morata a guidare il reparto offensivo.

Milan, Fonseca cambia l’attacco

Un reparto offensivo che rischia di essere stravolto. Sì, perché oltre allo spagnolo c’è solo un’altra certezza ed è quella rappresentata da Christian Pulisic.

Ma il quadrilatero offensivo potrebbe essere completato da Noah Okafor e Samu Chukwueze. Ieri Rafa Leao non ha lavorato con il resto della squadra, contrariamente ad oggi: il portoghese così è regolarmente convocato, ma è in ballottaggio con lo svizzero per una maglia da titolare. Nelle prossime ore verranno sciolti tutti i dubbi. Per quanto riguarda il centrocampo, non si toccano, ovviamente, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.