PAGELLE E TABELLINO MILAN-UDINESE 1-0: Pulisic e Fofana leader, Chukwueze decisivo

Le pagelle e il tabellino di Milan-Udinese, match di San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan vince grazie ad un gol di Samu Chukwueze. I rossoneri resistono in dieci, per più di un’ora, agli attacchi dell’Udinese.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Emerson Royal 5,5

Thiaw 6,5

Pavlovic 5,5

Terracciano 5

Fofana 7

Reijnders 4,5

Chukwueze 7 – Dal 89′ Tomori s.v.

TOP Pulisic 7 – E’ l’uomo in più del Milan. Stasera gioca praticamente ovunque: parte da trequartista, posizione da dove serve l’assist per il gol di Chukwueze, poi si posta a fare il mediano per via dell’espulsione di Reijnders. Nella ripresa si sposta a sinistra e di fatto è chiamato a coprire tutta la fascia per andare in copertura sul quinto dell’Udinese. La sua fa difensiva risulta preziosa. Solo uno splendido Okoye gli nega la gita del gol.

Okafor 7 – Dal 45′ Musah 6

Morata 6 – FLOP Dal 72′ Abraham 4 – Quattro come i minuti giocati, ma l’inglese conferma il momento no, sbagliando un gol clamoroso. Poi è sfortunato e nella stessa occasione si infortuna. Dal 76′ Loftus-Cheek 5,5

All. Fonseca 7

UDINESE

Okoye 7

Kabasele 5,5

Bijol 5,5

Touré 5

Ehizibue 5 – Dal Davis 5,5

Lovrić 5,5 – Dal 69′ Payero 5,5

Karlström 6

Zarraga 5,5 – Dal 69′ Ekkelenkamp 5,5

Zemura 6

Bravo 5,5 – Dal 59′ Kamara 6

Lucca 5,5

All. Runjaić 5

TABELLINO

MILAN-UDINESE 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Leão, Liberali. All.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovrić, Karlström, Zarraga, Zemura; Bravo, Lucca. A disp.: Padelli, Sava; Abankwah, Ebosse, Kamara, Giannetti, Palma; Ekkelenkamp, Payero, Rui Modesto; Brenner, Davis, Pizarro. All.: Runjaić.

Arbitro: Chiffi di Padova.

GOL: 12′ Chukwueze (M)

AMMONITI: 42′ Bijol (U), 48′ Terracciano (M), 82’ Lucca (U), 89’ Maignan, 89’ Kamara (U)

ESPULSI: Reijnders (M)