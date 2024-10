La Juve non brilla ma riesce a regolare la Lazio: decide l’autogol di Gila

L’autogol di Gila permette alla Juventus di espugnare il fortino della Lazio, conquistando tre punti di vitale importanza che rilanciano gli uomini di Thiago Motta

La Juventus ritorna al successo, battendo la Lazio 1-0 all’Allianz Stadium grazie all’autogol al minuto 86 di Gila. Vittoria pesante degli uomini di Thiago Motta che, pur non brillando e in superiorità numerica per oltre 70 minuti, riescono ad agguantare momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica.

Dopo un avvio importante della Lazio, impreziosito da una baricentro alto e da aggressività sui portatori di palla avversari, a cavallo del ventiquattresimo minuto di gioco si materializza la prima sliding door della sfida. Con un’imbucata centrata Kalulu si presenta a ridosso dell’area di rigore prima di essere toccato da Romagnoli. L’arbitro Sacchi prima fa continuare il gioco, poi richiamato al monitor estrae il cartellino rosso. Sulla conseguente punizione Vlahovic trova un pertugio nella barriera, ma la palla vola via sopra la traversa.

Quella che sembra essere il preludio di un arrembaggio della Juventus, in realtà, si trasforma in un fuoco di paglia di un primo tempo soporifero, a cui la ‘Vecchia Signora’ non riesce ad imporre un cambio di ritmo. Il match si trascina dunque stancamente fino all’intervallo. All’alba della ripresa lo spartito non cambia. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, ma non riescono a trovare valvole di sfogo alla propria manovra.

Lazio con orgoglio, ma alla fine la spunta la Juventus: allo Stadium finisce 1-0 per i padroni di casa

Vlahovic allora prova a mettersi in proprio girando nel cuore dell’area un pallone che finisce sulla traversa, Douglas Luiz si divora una clamorosa occasione di testa. Quando tutto lascia presagire che il pareggio possa essere il risultato propizio a decretare la fine delle ostilità, però, arriva la seconda svolta dell’incontro.

Al minuto 86′ Cabal crossa un pallone in area deviato in maniera scialba da Gila nella propria porta: Provedel in uscita non può nulla. Negli ultimi minuti la Lazio prova a riversarsi in attacco, ma non crea occasioni pericolose: la Juve, pur non brillando, vince e conquista tre punti pesanti per la propria classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus* punti 16, Inter e Milan* 14, Lazio 13*, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4.

*Una partita in più