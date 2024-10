“Juventus in 10”: bianconero ‘cacciato’ all’intervallo

La Juventus fa i conti con le difficoltà di uno dei calciatori contro la Lazio e i tifosi inveiscono contro di lui: “si gioca in dieci”

Partita complicata contro la Lazio per la Juventus che riparte in piena emergenza vista le numerose assenze con cui ha dovuto fare i conti Thiago Motta.

Il tecnico bianconero ha dovuto fare ricorso a chi finora non aveva trovato molto spazio, come – tra gli altri – Thuram e Douglas Luiz. Francese e brasiliano sono tra i calciatori sui quali c’erano maggiori aspettative alla vigilia di Juventus-Lazio: inevitabile che gli occhi di esperti e tifosi fossero proprio su di loro e il verdetto dopo quarantacinque minuti di gioco è arrivato inesorabile.

L’espulsione in avvio partita di Romagnoli non ha agevolato il compito della Juventus che ha faticato a rendersi pericolosa. Colpa, almeno per i tifosi, anche della prestazione decisamente negativa di Douglas Luiz: il brasiliano è stato messo sotto accusa sui social ed è stato criticato in maniera anche pesante.

Juventus-Lazio, Douglas Luiz mandato via: “Si gioca i 10”

Tanti i commenti che mettono nel mirino l’ex Aston Villa, fino a questo momento vero oggetto misterioso della rosa della Juventus.

Così sui social è una critica unanime: “Gioco meglio io, ma che problemi ha” scrive uno dei tifosi su X. Un altro non si capacita: “Non riesco proprio a capirlo”. Di commenti del genere ce ne sono davvero tanti, fino ad arrivare a chi non lo vede proprio in campo, tanto da immaginare una Juve in dieci: “Parità numerica ristabilita data la presenza di Douglas Luiz in campo”. Una presenza che, a giudicare dai commenti dei tifosi bianconeri, è più un’assenza.

Ecco i tweet su Douglas Luiz durante Juventus-Lazio:

douglas luiz non riesco proprio a capirlo — Tallo (@rjollat) October 19, 2024

Gioco meglio io di Douglas Luiz, ma che problemi ha, fai il brasiliano cazzo! — Roberto (@Ry0Sa3ba) October 19, 2024

#JuveLazio

Douglas Luiz non passa una palla in avanti — maurizio farina 🇺🇦 (@maurizioft) October 19, 2024

Parità numerica ristabilita data la presenza di Douglas Luiz in campo — L’Agnelliano (@umbasdeez) October 19, 2024

Douglas Luiz ha già perso 18 tempi di gioco — Kakashi Mottiano™️ (@KakashiSoF) October 19, 2024

Douglas Luiz credo sia proprio un brocco. #JuveLazio — kcfe (@kcfe289990) October 19, 2024

Douglas Luiz è un Locatelli sotto la guida di Allegri #JuveLazio — Mary (@kindmary_) October 19, 2024