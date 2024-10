Juventus, bocciate due idee di Giuntoli: “Uno non vale quei soldi e l’altro…” | ESCLUSIVO

Intervenuto in esclusiva nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, Sacha Tavolieri ha toccato diversi temi riguardanti le mosse di Juventus e Milan

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Lazio, non sono pochi i temi che continuano a tenere banco in casa Juventus. Oltre alla sfida contro i biancocelesti, infatti, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche gli spifferi riguardanti il futuro di Paul Pogba, ma non solo. L’infortunio accorso a Gleison Bremer e la volontà di acquistare un vice Vlahovic stanno spingendo Cristiano Giuntoli a nuove valutazioni.

Non è un caso che negli ultimi giorni sia stato accostato alla ‘Vecchia Signora’ il profilo di Ortiz, sebbene al momento quella che porta al difensore del Flamengo si configuri come una pista piuttosto tiepida. La volontà di sfruttare occasioni intriganti, infatti, spingerà la Juventus ad acquisti dai costi relativamente contenuti, almeno a gennaio. Diverso è invece il discorso in ottica estiva, quando potrebbe essere giunta in un senso o nell’altro la telenovela riguardante il futuro di Vlahovic. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare l’accordo con il serbo per il rinnovo del contratto, infatti, Giuntoli sarebbe chiamato ad un doppio acquisto. A tal proposito, tra i profili finiti in orbita Juventus ci sono anche quelli che portano ad Openda e a Lukebakio. Calciatori dei quali ha parlato in esclusiva il giornalista Sacha Tavolieri nel corso della puntata di Ti Amo Calciomercato, in onda sul nostro canale YouTube di Calciomercato.it.

Tavolieri ha così risposto alla domanda riguardante la ‘consistenza’ dell’ipotesi Openda come eventuale erede di Dusan Vlahovic: “Non credo che si possa fare un confronto tra Vlahovic ed Openda. Sono calciatori veramente diversi. Quello che possiamo dire è che se la Juve può effettivamente giocare con Vlahovic ed Openda sarebbe perfetto, ma ovviamente dal punto di vista dei parametri economici non è possibile. Openda deve essere più cattivo nel gioco e nel modo di essere attaccante non è pronto per la Serie A ma con le sue qualità può essere molto interessante sotto la gestione Thiago Motta e fare la differenza“.

Dal nuovo bomber della Juve all’ipotesi De Cuyper-Milan, Tavolieri in esclusiva: “Contatti tra le parti”

Tavolieri ha poi continuato la sua disamina su Openda: “Ha difficoltà di essere da solo come centravanti: quando lui gioca con il Lipsia, gioca assieme a Sesko e non è la stessa cosa. Valutazione da 60 milioni? Secondo me costa troppo, secondo me non valeva neanche 45 milioni all’epoca del trasferimento al Lipsia. Al momento non li vale questi 60 milioni”.

Da qui il confronto con Lukebakio, uno dei profili sondati dalla Juventus per il mercato di gennaio: “Lukebakio più pronto di Openda? Lukebakio è più pronto, effettivamente ha un’esperienza del gioco e dei campionati molto diversa ma non è un calciatore che ha il livello per giocare in un top club italiano. Quando sei in certi campionati, ti lasciano essere un po’ un bambino e questo è un problema”.

Tavolieri ha poi chiuso la sua disamina parlando di De Cuyper, confermando i contatti con quale il Milan sta provando a tessere la tela con l’entourage del calciatore: “Secondo me rappresenta un po’ di sole qui in Belgio: De Cuyper è l’unico prospetto interessante di questa Nazionale. Sono molto positivo quando parlo di lui. Credo che abbia molto da dare: al contrario di Lukebakio, può tenere l’intensità giusta che un top club in Italia richiede: gli farebbe molto bene essere in Serie. Per me il paragone con Hernandez è giusto: mi pare il profilo giusto per il Milan. C’è già un interesse. Il Milan è in contatto con l’entourage del calciatore”.