DIRETTA Serie A, Milan-Udinese: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Udinese, partita dell’ottava giornata di campionato

Dopo una sosta per le Nazionali caratterizzata dagli strascichi polemici in merito alla sconfitta contro la Fiorentina e alla gestione dei calci di rigore, il Milan torna in campo alle 18 per affrontare l’Udinese. Priva dello squalificato Theo Hernandez, espulso dopo il triplice fischio, la squadra rossonera proverà a tornare subito alla vittoria per spegnere il fuoco delle polemiche e allontanare le ennesime voci sul potenziale esonero di Paulo Fonseca.

L’allenatore portoghese nel corso della conferenza stampa della vigilia ha mostrato i muscoli, facendo capire come il collettivo conti più dei singoli e si aspetta ora una reazione importante sul rettangolo verde dai suoi giocatori. Vincere oggi vorrebbe dire, tra le altre cose, sorpassare anche gli odierni avversari e portarsi a quota 14 punti in classifica. Tra le migliori sorprese di questo avvio di campionato, la squadra allenata da Kosta Runjaic è attualmente quinta in classifica con 13 punti, ma le basterebbe anche un pareggio per sorpassare momentaneamente Juventus e Lazio, che si affronteranno questa sera nel big match dello ‘Juventus Stadium’. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Udinese

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Reijnders, Fofana, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Morata. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 16, Inter 14, Juventus 13, Lazio 13, Udinese 13, Milan e Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4.

*Una partita in più