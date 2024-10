DIRETTA Serie A, Como-Parma e Genoa-Bologna: segui la cronaca LIVE

La Serie A torna in campo con Como-Parma e Genoa-Bologna, gare che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, la Serie A torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze saranno ben due anticipi schedulati alle 15: Como-Parma e Genoa-Bologna. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avere delle ripercussioni immediate anche sul futuro degli allenatori e in particolar modo di Alberto Gilardino.

L’ex attaccante azzurro nei giorni scorsi ha incassato la fiducia del presidente Zangrillo, ma va da sé che con appena cinque punti conquistati in sette giornate e il terzultimo posto in classifica, un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare le cose in casa ligure. Chiamato a raccogliere l’ingombrante eredità di Thiago Motta, Vincenzo Italiano non è certo partito nel migliore dei modi, collezionando solamente una vittoria in campionato e raggiungendo quota 8 punti grazie ai cinque pareggi sin qui conquistati.

Sulle sponde del Lago di Como, invece, una delle rivelazioni più belle della Serie A dovrà vedersela contro una squadra che sta facendo tremendamente fatica a ritrovare lo smalto delle prime giornate. Reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la squadra allenata da Cesc Fabregas ha ben impressionato anche allo Stadio Diego Armando Maradona. Con 8 punti in classifica, i lariani cercano un successo che li catapulterebbe all’ottavo posto, momentaneamente davanti a squadre del calibro di Atalanta, Roma e Fiorentina e raggiungendo momentaneamente il Milan a quota 11. Fabio Pecchia, dal canto suo, cerca una vittoria che manca ormai dal secondo turno. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Probabili formazioni Como-Parma e Genoa-Bologna

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

GENOA (4-4-2): Leali; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Miretti, Thorsby, Martin; Pinamonti. All. Gilardino.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Odgaard. All. Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti; Inter 14; Udinese, Juventus e Lazio 13; Milan e Torino 11; Empoli, Atalanta, Fiorentina e Roma 10; Verona 9; Como e Bologna 8; Cagliari e Parma 6; Genoa e Lecce 5; Venezia e Monza 4