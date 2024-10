Che botta per Pavlovic, annuncio UFFICIALE: incubo rottura della clavicola

Costretto ad uscire anzitempo, potrebbe essersi procurato la rottura della clavicola. L’annuncio ufficiale nel post partita semina il caos

Una volta archiviata la sosta delle Nazionali, i vari campionati in giro per l’Europa sono ritornati a fare la voce grossa. Soprattutto le big saranno attese da un vero e proprio tour de force, con impegni in rapida successione che contribuiranno a definire le gerarchie di competizioni ancora tutte in divenire.

Una variabile importante, però, sarà rappresentata dalla questione infortuni. Ne sanno qualcosa i club italiani, costretti a far fronte a numerosi forfait negli ultimi giorni, ma non solo. Neo corso della sfida vinta agevolmente 4-0 contro lo Stoccarda, il Bayern Monaco è stato costretto a far fronte all’uscita dal campo di Aleksandar Pavlovic. Il centrocampista ha alzato bandiera bianca dopo essere finito a terra, sbattendo in maniera rovinosa la spalla. Caduta che di fatto ha causato la sostituzione del jolly tedesco, prontamente rilevato da João Palhinha.

Bayern Monaco, sospetta rottura della clavicola per Pavlovic: le ultime

Anticipando di fatto l’esito degli esami strumentali a cui Pavlovic si sottoporrà nel corso delle prossime ore, il direttore sportivo del Bayern – Max Eberl – ha fornito una prima diagnosi sulle condizioni del centrocampista. Secondo Eberl, infatti, “è probabile che Pavlovic sia rotto la clavicola“.

Laddove dovesse essere confermata, si tratterebbe di una vera e propria tegola per il Bayern Monaco, che nel corso della prossima settimana sarà impegnato nella sfida contro il Barcellona, molto importante per il proprio cammino in Champions League. Ad ogni modo, qualora Pavlovic dovesse restare fermo ai box per diverso tempo, i bavaresi sarebbero chiamati ad imprimere un’accelerata importante alle proprie rotazioni nella zona nevralgica del campo. Fino a questo momento, però, non sono stati ancora diffusi comunicati ufficiali in merito alle condizioni del calciatore: vi terremo aggiornati in caso di novità degne di nota.