Avverse condizioni meteo: rinvio UFFICIALE delle gare di campionato

Con un comunicato ufficiale, la Delegazione Provinciale ha annunciato la sospensione delle gare agonistiche. I campionati si fermano: ecco cosa sta succedendo

Una volta archiviata la pausa riservata agli impegni delle Nazionali, diversi campionati in giro per l’Europa hanno già scaldato i motori con i primi anticipi del turno settimanale. L’ottavo turno del campionato di Serie A comincerà invece tra poche ore, presentando appuntamenti tutt’altro che banali che contribuiranno a delineare il volto di una classifica ancora in costruzione. A tenere banco in determinate province, però, è ancora una volta lo spauracchio maltempo.

Se fino a questo momento non si segnalano partite di Serie A a rischio rinvio, diverso è invece il discorso riguardante le categorie minori. Nel centro e nel nord Italia, infatti, non sono poche le zone che in queste ore devono far fronte a condizioni meteo che definire avverse sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. I violenti acquazzoni abbattutisi in città negli ultimi giorni, ad esempio, hanno portato la Delegazione Provinciale di Mantova a notificare ufficialmente la sospensione delle gare agonistiche. Ragion per cui, non si disputeranno le gare in programma nella giornata di sabato su campi in erba naturale.

Provvedimento UFFICIALE della Delegazione Provinciale di Mantova: non si gioca più

Contestualmente, saranno rinviate anche le gare del week end riferite ai campionati dell’Attività di base, ma non basta. Nel caso in cui le condizioni meteo non dovessero migliorare, infatti, non è affatto escluso che una decisione analoga possa essere presa per i match attualmente in programma domenica 20 ottobre.

A tal proposito, molto presumibilmente entro e non oltre le ore 12 di sabato 19 ottobre sarà presa la decisione definitiva da parte della Delegazione Provinciale di Mantova inerente il regolare svolgimento o meno delle gare dilettantistiche e giovanili il cui fischio d’inizio dovrebbe materializzarsi domenica. Mai come in queste circostanze, però, il condizionale è d’obbligo: i colpi di scena sono dietro l’angolo. Prova ne sia il fatto che le uniche gare del campionato juniores che si disputeranno saranno Castellana-Atletico Castiglione e Voltesi-Mantovana. Staremo a vedere cosa succederà. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci dovessero essere novità in tal senso.