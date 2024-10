‘Terremoto’ Fenerbahce: UFFICIALE, ha rescisso il contratto

Arrivato all’improvviso l’annuncio della società: “Il contratto è stato risolto di comune accordo”. Tutti i dettagli

L’avventura in Turchia, al Fenerbahce, è già finita. È arrivato anche l’annuncio ufficiale del club. Le strade si dividono, con la squadra al quarto posto in Super Lig a -6 punti, ma con una gara da recuperare, dalla capolista nonché storica rivale Galatasaray.

Con José Mourinho non era c’era feeling, perlomeno tecnico-tattico, visti i soli 68′ in questo primo scorcio di stagione. E così le parti in causa, cioè il club e il calciatore, sono giunti a una intesa per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2027.

Il Fenerbahce ha ufficializzato il divorzio da Ryan Kent, esterno inglese prelevato dai Glasgow Rangers nell’estate 2023. “Il contratto è stato rescisso di comune accordo”, recita la nota della società gialloblù, adesso allenata da Mourinho e in cui militano diversi ex Serie A, da Becao a Muldur passando per Amrabat, Kostic, Under fino al più illustre: Edin Dzeko.

Kent aveva collezionato una sola presenza, appunto appena 68′ lo scorso luglio, nell’andata del secondo turno playoff di Champions League contro il Lugano. Da lì in poi zero totale, ai margini della formazione che, teoricamente, è chiamata a togliere lo scettro di campione dagli acerremi nemici del Galatasaray.

Il classe ’96 cresciuto tra Liverpool e Coventry è stato sempre escluso dai convocati, con l’epilogo che appariva del tutto scontatto, tranne che dal punto di vista delle modalità. Ora Kent dovrà aspettare l’apertura del mercato invernale per accasarsi in un’altra squadra.

Kent e il possibile approdo in Serie A: in estate respinse la Lazio allo scadere del calciomercato

Per il futuro prossimo di Kent non va esclusa la Serie A, alla quale è stato vicinissimo nello scorso calciomercato estivo. L’inglese stava per diventare un calciatore della Lazio, con l’affare saltato davvero in prossimità del traguardo.

Per il naufragio dell’operazione si diede la colpa al Fenerbahce, parlando di arretrati non pagati, e poi alla stessa Lazio sulla formula d’acquisto. Nulla di tutto questo, stando perlomeno all’intermediario che curò la trattativa, Terraneo.

“L’intesa fra i due club era totale, ma è complicata la testa di questo ragazzo – disse Terraneo a ‘Il Messaggero’ – Mancava solo la sua firma. Prima non gli piaceva la Serie A, poi la questione economica, ma la Lazio ha fatto uno sforzo. Lui sembrava essersi convinto, ma a un quarto d’ora dalla chiusura del mercato ha deciso di rimanere a Istanbul“.