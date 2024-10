Preoccupazione per Zeman, ricoverato per un’ischemia

Preoccupazione per Zdenek Zeman: leggera ischemia cerebrale e nuovo ricovero in ospedale, non è in pericolo di vita

Preoccupazione per la salute di Zdenek Zeman: l’ex allenatore del Pescara è ricoverato nella clinica Pierangeli, nel capoluogo abruzzese, a causa di una leggera ischemia cerebrale.

Il tecnico si è sentito male martedì nella sua abitazione a Roma ed è stato trasportato nella clinica dove a febbraio era stato operato per impiantare quattro bypass coronarici. Un intervento che fece seguito ad un altro episodio di ischemia che colse Zeman a dicembre 2023: una lieve ischemia transitoria che lo allontanò dal campo soltanto per qualche giorno.

A febbraio poi l’intervento, inizialmente programmato per giugno, fu anticipato e la convalescenza di quattro-cinque mesi convinse Zeman a rassegnare le dimissioni da allenatore del Pescara. “Mi dispiace lasciare in questo momento – disse quando annunciò l’addio ai biancazzurri -, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta”. Dopo mesi di convalescenza, nelle ultime settimane il boemo aveva parlato della sua voglia di rimettersi in gioco su una panchina: “Sto meglio – le sue dichiarazioni rilasciate a giugno – e ho voglia di tornare a fare quello che amo: allenare”. Propositi che ora devono fare i conti con un nuovo malore.

Zeman, ischemia cerebrale: non è in pericolo di vita

L’allenatore boemo, 77 anni, si trova ricoverato alla Pierangeli dove si sta sottoponendo a dei controlli dopo l’ischemia. Le sue condizioni non sono gravi e Zeman non è in pericolo di vita.

Come riferisce ‘Il Messaggero’, il dottor Guaracini, responsabile delle cure ha spiegato che il tecnico è arrivato in clinica vigile e cosciente ed ora dovrà sottoporsi ad una serie di controlli per valutare le sue condizioni. Inoltre, nei prossimi giorni dovrà seguire un percorso riabilitativo per recuperare al meglio.

In carriera Zeman ha allenato numerose squadre: dal Foggia dei miracoli dove nacque Zemanlandia a Lazio e Roma, fino all’ultima esperienza con il Pescara. L’ultima apparizione in Serie A è datata maggio 2017 proprio con la squadra abruzzese.