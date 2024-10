La nuova norma inguaia i Friedkin: la penalizzazione arriva così

I Friedkin tremano all’idea che possa arrivare una penalizzazione in questa stagione: le nuove regole sono chiare

Regole cambiate e a farne le spese potrebbero essere i Friedkin. Il mondo del calcio è sempre alle prese con nuovi casi e problemi finanziari e questa volta potrebbe toccare al gruppo che detiene la proprietà della Roma.

Non per il club giallorosso ma per l’Everton, dopo l’accordo per il passaggio di proprietà trovato lo scorso mese. Il problema è relativo al Fair Play Finanziario in vigore in Premier League ed in particolare ad una possibile infrazione dovuta ad un cambio della normativa. Nei giorni scorsi, infatti, la Premier League ha vinto una battaglia legale e ora nelle spese relativi ai limiti imposti dal PSR andranno inseriti anche i tassi di interesse sui prestiti commerciali relativi al debito.

Una situazione che stando a Keith Wyness, ex Ceo proprio dell’Everton, potrebbe costare caro ai Toffees ma non solo: a rischio ci sono anche altri 4-5 club della Premier.

Everton a rischio penalizzazione: tutti i dettagli

Intervenuto a ‘Football Insider’ l’ex dirigente spiega quel che potrebbe accadere se la novità relativa agli interesse fosse applicata in maniera retroattiva.

Il rischio è che l’intero campionato inglese venga stravolto: “Se questa norma verrà applicata retroattivamente, l’Everton avrà un grande problema. Ma lo avrebbero anche molti altri club. La Premier League – continua Wyness – sarebbe nel caos perché anche altre 4-5 squadre finirebbero per infrangere il PSR e sarebbero penalizzate”.

Una situazione che porterebbe ad uno stravolgimento totale della classifica e a quel punto ne risentirebbe tutta la Premier League. Ecco perché lo stesso Wyness crede che alla fine prevarrà il buon senso e le nuove norme saranno applicate in maniera non retroattiva. Una situazione che consentirebbe ai Friedkin di trovare una soluzione (convertire i prestiti in azioni) quando il passaggio di proprietà sarà concluso in maniera ufficiale con il via libera anche della Premier League.

Situazione comunque ingarbugliata con il campionato inglese che rischia di vivere un’altra stagione tra processi e penalizzazioni.