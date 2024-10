Juventus, non gioca più e può partire: ora si tratta sulla clausola

La Juventus starebbe discutendo con uno dei suoi leader su una clausola presente nel suo contratto per stessa volontà del calciatore

La Juventus è ripartita da Thiago Motta in quello che è l’anno zero della società e della squadra bianconera. Un nuovo allenatore, un nuovo staff tecnico e sportivo, un cambio totale di filosofia e linea societaria a livello di campo come finanziario. Priorità ai giovani e a chi può creare un asset per il futuro avendo un valore sul mercato in prospettiva più alto, con ingaggi decisamente più sostenibili.

E di certo il nuovo mister ha dimostrato di non avere paura, di fare scelte importanti e impopolari, quanto di lasciare in panchina fior di milioni lanciando senza remore dei giovanotti inesperti. Lo abbiamo visto con Mbangula in primis, poi con Savona. A farne le spese è stato anche e soprattutto Danilo, che di questa Juve è il capitano e in questo avvio di stagione ha giocato davvero poco. In campionato delle prime sette partite ne ha giocate appena tre, di cui solo una da titolare con qualche minuto nelle altre due. Il resto panchina. E in Champions una mezz’ora in campo contro il PSV. Totale cinque panchine su nove. Tante, per quello che è appunto il capitano e che lo scorso anno – al netto di qualche stop – era imprescindibile. Motta gli ha preferito Kalulu e il giovane Savona, da centrale e da terzino.

Le esclusioni del brasiliano hanno fatto rumore, sono dovute ufficialmente alle condizioni non perfette di Danilo. Ma in ogni caso lo stato delle cose è questo. E all’orizzonte c’è pure da decidere il futuro, visto che il contratto scade a giugno del prossimo anno. Ma c’è una clausola di rinnovo automatico, che però Danilo vorrebbe addirittura eliminare.

Juve, Danilo vuole eliminare la clausola di rinnovo automatico nel contratto

A riportarlo è Fabrizio Romano, che racconta appunto della volontà di Danilo – capitano della Juventus – di rimuovere dal suo contratto attuale la clausola del rinnovo automatico per un altro anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze totali. Per questo motivo, appunto, sarebbero in corso dei colloqui tra l’entourage del giocatore che a luglio 2025 compirà 34 anni.

Per quanto riguarda il suo futuro, che sia comunque un prolungamento o un’altra opzione, si discuterà in una trattativa separata. Con la Juve che, vista anche l’età dell’ex City e Real e l’ingaggio da 4 milioni, potrebbe avere in mente un divorzio a fine stagione. E per evitare che la società e l’allenatore possano ‘gestirlo’ in modo da non fargli raggiungere questo fatidico 50% di partite giocate, lo stesso difensore vorrebbe eliminare ogni condizione e clausola. Per rientrare al top della forma e trovare lo spazio che merita, tornando un punto di riferimento totale per la sua Juve.