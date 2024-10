Il Napoli lo blinda, Conte al settimo cielo: la firma è vicina

Il Napoli sta portando alla fase finale la trattativa con uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni: mancano ancora gli accordi, ma c’è fiducia

Il Napoli di Antonio Conte è partito alla grandissima in questo avvio di stagione. In campionato la classifica dice primo posto solitario dopo sette giornate e, soprattutto senza coppe europee a complicare le cose, la sensazione che possa succedere qualcosa di importante è cresciuta sensibilmente.

Perché gli azzurri, dopo l’inciampo iniziale di Verona, ha subito ingranato e sta pian piano convincendo tutti. Soprattutto l’allenatore salentino sta anche cambiando e diversificando assetto tattico, ma ha trovato in particolare già un gruppo che pare affiatato. Tutti remano dalla stessa parte e poi la rosa è di alto livello, con alternative di valore più o meno in tutti i reparti grazie al mercato a cinque stelle condotto in estate. Basti pensare che gente come David Neres e Billy Gilmour, voluti fortemente (soprattutto lo scozzese) e pagati profumatamente, parte dalla panchina. E intanto la società potrebbe farsi stuzzicare a gennaio da un’eventuale situazione di classifica positiva andando magari a pescare un altro difensore centrale. Ma da risolvere c’è pure qualche rinnovo spinoso di giocatori importanti nel progetto Napoli. Ad esempio Alex Meret, portiere dello scudetto spesso criticato nonostante la maggioranza di ottime prestazioni. Ma con lui l’accordo sembra essersi avvicinato molto in queste ore.

Napoli, Meret verso il rinnovo: la situazione

Il rinnovo di Alex Meret per il Napoli è una priorità, sicuramente per l’importanza del calciatore e del ruolo che ricopre ma soprattutto perché il suo contratto – rinnovato automaticamente in estate – è attualmente in scadenza a giugno del 2025, tra otto mesi circa. E da evitare c’è l’eventuale addio a parametro zero. Per questo è partita la trattativa e, come riporta il giornalista Matteo Moretto, ora sarebbe arrivata nella sua fase finale.

Le parti sarebbero anche vicine a un accordo economico e in questi giorni sono in corso contatti continui anche sulla base della volontà comune di giungere all’intesa definitiva. Altro nodo è la durata dell’accordo, con Meret che vorrebbe un triennale mentre il Napoli punta su un biennale con opzione. Ma gli azzurri, dopo il disastro della scorsa stagione, ora stanno ricostruendo con Antonio Conte ripartendo anche da uno dei ‘senatori’, ora ai box per infortunio ma che è vicino al rientro dopo l’ottimo avvio di campionato.