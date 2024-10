Fonseca alza la voce dopo Firenze: “Chi sbaglia si prenda le proprie responsabilità. Non sono un attore”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese del Milan risponde alle domande dei giornalisti

Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Udinese per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze.

Il tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma non sono da escludere altre variazioni.

La conferenza stampa di Fonseca con Calciomercato.it:

Prime parole di Fonseca: “Con l’Udinese, il Milan ha avuto sempre grandi difficoltà e domani non sarà diverso. Viene da un buon inizio di stagione, gioca bene. Dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Come sta la squadra? Ero arrabbiato il primo giorno, ma non c’era nessuno visto che erano tutti in nazionale. Da ieri abbiamo fatto quello che si deve per preparare la sfida contro l’Udinese. Per me è stato molto importante ieri perché abbiamo parlato della Fiorentina, oggi abbiamo parlato dell’Udinese. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi”

Leadership ed errori – “Non sono un attore, quello che penso dico e parlo faccia a faccia con i giocatori. Non mi importa nulla di chi sia il calciatore. Affronto così il problema. Chi ha sbagliato a Firenze verrà punito? Vediamo domani… quello che conta è la squadra. Nessun giocatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le responsabilità quando si sbaglia. Io non ho bisogno di dimostrare nulla. Abbiamo bisogno di tempo per cambiare e bisogna essere pazienti”.

Sostituto di Theo Hernandez – “Non ho ancora deciso”.

Okafor – “E’ una possibilità, ma non so se giocherà”.

Capitano – “Sono arrivato qui con il Milan che aveva tre capitani, Calabria, Leao e Theo che hanno più partite. Io posso essere d’accordo o no su questo, ma ho rispettato questa decisione. Io penso che questa squadra ha bisogno di più leader”.

Problemi del Milan – “Contro la Fiorentina ci è mancata la cattiveria e la voglia di correre di più di loro. Non è stato un problema tattico”.

Liberali – “Credo molto nei giovani che abbiamo qui da Liberali a Jimenez e Zeroli, passando per Camarda a Cuenca. Molti hanno tanta qualità. Il Milan ha preparato bene il tutto creando il Milan Futuro, ma questa transizione non è facile soprattutto in Italia. Liberali ha un grande futuro se continua a lavorare con umiltà e può essere davvero importante per il Milan, ma non so ancora quando toccherà a lui. Sta lavorando con noi, ha grande qualità, ma deve fare il suo percorso di crescita. Se abbiamo l’opportunità di farlo giocare lo faremo, ma serve il momento giusto. Posso dirvi che domani sarà con noi”