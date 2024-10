Dalla Juventus all’Inter: firma a sorpresa per l’attaccante

Dalla Juve all’Inter, possibile firma a sorpresa per l’attaccante internazionale. L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti

L’inizio di stagione ha confermato la sua ascesa. Dalla Juventus all’Inter, possibile firma a sorpresa per l’attaccante nelle prossime sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Karim Adeyemi è al centro dell’attenzione del mercato europeo ed ora anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sulla nuova stella del Borussia Dortmund. Dopo la permanenza in Bundesliga ed un’altra stagione coi gialloneri, il classe 2002 sembra pronto per il grande salto in un top club.

L’inizio di stagione è il migliore della sua giovane carriera, con 5 gol e 5 assist già a referto in 8 presenze, e sulle sue tracce ci sarebbe ora anche l’Inter. Tuttavia, la concorrenza è già stellare ed il club tedesco non farà sconti. Per il suo cartellino, infatti, si parla già di cifre superiori ai 35-40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, occhi su Adeyemi: era nel mirino della Juventus

Stando al portale spagnolo, oltre all’Inter, anche big della Premier League seguono da vicino Adeyemi. Nella scorsa estate, prima degli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao, la Juventus di Giuntoli ha seguito a lungo l’esterno tedesco.

Il suo contratto con il Borussia Dortmund è in scadenza nel 2027 e la sua valutazione sembra destinata a salire ancora. Marotta ed Ausilio, dunque, saranno chiamati a muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza. E potrebbe essere necessario anche un sacrificio sul mercato nella prossima estate. Staremo a vedere.