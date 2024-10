Colpo nerazzurro per Arteta: all in Arsenal

L’Arsenal punta con decisione sul nostro campionato, per i ‘Gunners’ in vista rinforzi importanti: assalto a un nerazzurro per Arteta

Di tempo ne è passato un po’ da quanto Mikel Arteta era assistente di Pep Guardiola al Manchester City. Oggi, sulla panchina dell’Arsenal, di strada ne ha fatta e lo sfida per la conquista della Premier League, anche se per ora, nonostante gli sforzi del tecnico dei ‘Gunners’, il City rimane la squadra da battere.

Nelle ultime stagioni, i londinesi hanno provato a mettere in difficoltà lo strapotere dei campioni d’Inghilterra, che lo sono ininterrottamente dal 2021, e in alcuni momenti ci sono anche riusciti. Ma sembra sempre mancare qualcosa. Ecco perché l’Arsenal sta cercando di rompere gli indugi sul mercato alla ricerca di innesti di primissimo livello, per alzare l’asticella. L’obiettivo primario è quello di un centravanti di caratura internazionale, un profilo fin qui mancato dalle parti dell’Emirates Stadium nonostante in attacco la squadra possa godere di fior fiore di giocatori. Ma non si tratta dell’unico tipo di innesto che Arteta sogna per i suoi. Ci sono molti giocatori nei radar del tecnico spagnolo, in particolar modo in Serie A: un talento nerazzurro farebbe proprio al caso dei ‘Gunners’.

Arsenal, avanti tutta su De Ketelaere: ma anche il resto della Premier League è pronta a fare follie

Dopo il flop al Milan, Charles De Ketelaere si è decisamente rilanciato, diventando uno dei tanti giocatori a beneficiare della cura Gasperini all’Atalanta. Mettendo insieme numeri e giocate d’alta scuola lo scorso anno e anche in questa stagione dimostrando di poter mettere a frutto il suo notevole potenziale, magari, in un prossimo futuro, in un top club.

Secondo ‘Caughtoffside’, l’Arsenal segue piuttosto da vicino il belga e starebbe pianificando un assalto per la prossima estate. Non ci sono stati ancora contatti approfonditi, ma il giocatore piace molto ad Arteta. Che comunque sa molto bene che in Premier League la concorrenza non manca di certo. Manchester City, Tottenham, Newcastle, West Ham, sono in tanti che sarebbero pronti a presentare un’offerta. L’Atalanta è avvisata.