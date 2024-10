Penalizzazione ufficiale: cambia subito la classifica

Cambia subito la classifica dopo la penalizzazione. Il provvedimento è già ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli

Arriva subito una nuova penalizzazione che cambia la classifica. È ufficiale la sentenza Tribunale Federale Nazionale, con effetto immediato.

La Triestina ha ricevuto un punto di penalizzazione per irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria. A carico del club, sanzionato anche con 10mila euro di ammenda, e del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig (sei mesi di inibizione) era stato avviato un procedimento disciplinare da parte della Procura Federale.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva alla Triestina (Serie C). A carico del club e del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig era stato avviato un procedimento disciplinare da parte della Procura Federale in seguito alla segnalazione della Lega Pro in ordine a presunte irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria di cui al C.U. 255/A del 14 giugno 2024″.

Triestina, penalizzazione ufficiale: come cambia la classifica

“Sei mesi di inibizione per il Presidente Ben Rosenzweig, con il club che è stato inoltre sanzionato con 10.000 euro di ammenda“, conclude la nota. Paga dunque anche il numero uno della società friulana.

Si complica ulteriormente la posizione di classifica della Triestina, già penultima nel girone A di Serie C con solo 5 punti collezionati nelle prime nove partite di campionato. Il club scende a 4 e sarà subito chiamato a rispondere sul campo per non rischiare di compromettere la nuova stagione.