Penalizzazione ed esclusione immediata: campionato stravolto, annuncio UFFICIALE

Annuncio ufficiale con penalizzazione ed esclusione immediata: la decisione che può stravolgere il campionato italiano

Il campionato italiano rischia di essere stravolto, con la richiesta ufficiale di esclusione dal campionato dopo la penalizzazione.

È fine settimana di partite dopo la pausa per le Nazionali, tornano la Serie A e la Serie B e nel massimo campionato è subito tempo di big match. Juventus-Lazio e Roma-Inter sono gli scontri che animeranno il weekend di vertice, ma nei campionati inferiori c’è aria di tempesta. Mercoledì è arrivata la scadenza per la presentazione dei documenti relativi ai pagamenti del bimestre luglio-agosto e c’è attesa nel capire chi non ha rispettato i termini.

Un’infrazione porterebbe alla penalizzazione in classifica e in Serie C c’è già chi ha pagato pegno: Catania e Turris hanno perso un punto in classifica proprio per il mancato rispetto dei precedenti termini di pagamento. Una situazione che potrebbe ripetersi da qui a qualche settimana visto che sono diverse le società a rischio penalizzazione. Proprio nel gruppo dei due club penalizzati, il Girone C, milita il Picerno che con il proprio direttore generale Vincenzo Greco è andato all’attacco.

Serie C, Greco: “Esclusione immediata dal campionato per chi è penalizzato”

Il dirigente è intervenuto ai microfoni di ‘Antenna sud’ per portare la sua visione su quanto sta accadendo nella terza serie italiana.

Un campionato che fa spesso i conti con mancate iscrizioni, penalizzazioni e problemi economici. Greco spiega che la soluzione individuata dalla Figc non è quella corretta: “Le società che sforano il budget di un milione, devono intervenire integrando la fideiussione: si è visto che questo strumento non è servito. Chi non ha superato il controllo è incorso in una penalizzazione, ma continua a disputare il campionato”.

Secondo Greco la Figc deve avere il coraggio di decisioni importanti e dure e spiega anche quali sono: “Una società penalizzata per me non può continuare il campionato. Serve l’esclusione immediata dal campionato perché se ne stravolge la regolarità”. Il dirigente del Picerno spiega di non avercela con nessuna squadra in particolare, ma chiede il pugno duro per evitare poi di ritrovarsi con una classifica continuamente stravolta dalle decisioni della Figc.