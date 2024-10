Osimhen al posto di Vlahovic, cambia tutto per la Juve

Intreccio di mercato che coinvolge sia Osimhen che Vlahovic, novità importanti per il futuro della Juventus in attacco

Il calciomercato non si ferma mai, di sicuro non quello dei grandi attaccanti, sempre in movimento. E così, anche con la stagione in pieno svolgimento, si rincorrono i rumours sui bomber più ricercati. Tra cui ci sono sempre Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, legati a doppio filo al futuro della Juventus.

I movimenti in vista delle prossime sessioni di trasferimenti potrebbero stravolgere la fisionomia del mercato e della prima linea di diversi top club. Su Vlahovic, la Juventus spinge per il rinnovo, come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ma si tratta di un percorso non semplice, data la distanza esistente tra le parti in questo momento specialmente sulle cifre dell’ingaggio del giocatore. I bianconeri puntano al ribasso rispetto agli attuali 10 milioni di euro di stipendio annuo, che il prossimo anno diventerebbero 12. Una intesa non è facile da trovare e sullo sfondo si iniziano a muovere diverse società importanti che fiutano l’occasione. Nel frattempo, la Juventus pensa all’eventualità Osimhen, non semplice da concretizzare perché il Napoli eviterebbe di cedere il giocatore a una diretta concorrente. Ma un intreccio particolare potrebbe cambiare tutto.

Tutto su Osimhen, ma in estate: cosa succede

Tra le squadre alla ricerca di un grande attaccante sul mercato, c’è sicuramente l’Arsenal, che sta valutando vari profili. Tra cui ci sono proprio sia il serbo che il nigeriano. I ‘Gunners’, in tal senso, avrebbero preso una decisione importante.

Secondo ‘Football Insider’, il club londinese non sarebbe intenzionato a muoversi per Osimhen a gennaio, nonostante esista la possibilità di attivare la clausola rescissoria e farlo partire dal Galatasaray, dove è in prestito, già nel mercato invernale. Un obiettivo che comunque non scompare dai radar e per il quale l’Arsenal potrebbe tornare alla carica in estate. Così come il Chelsea, che non smette di pensare a Osimhen a sua volta, ma rimanderà l’investimento al prossimo anno. La situazione potrebbe dare alla Juventus maggior respiro per gestire la situazione Vlahovic, dato che si vociferava di un possibile assalto al serbo a gennaio.