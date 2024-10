Addio Calabria, il Milan a caccia del nuovo terzino | CM.IT

Davide Calabria è sempre più lontano dal Milan. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno: il Diavolo a caccia del sostituto

E’ ancora tutto bloccato per il rinnovo di Davide Calabria. Per il Milan il prolungamento del terzino italiano non è una priorità e una separazione nel 2025 è sempre più probabile.

II contratto, d’altronde, è in scadenza fra meno di un anno e non da escludere che il calciatore possa fare le valigie già durante il mercato di gennaio. Il Galatasaray lo accoglierebbe ben volentieri, ma Calabria preferirebbe altre destinazione, restando magari in Italia. E’ presto, però, per capire dove giocherà il terzino, che coltiva ancora un piccola speranza di convincere il Milan. Non gli resta molto tempo, ma ci proverà, anche perché Emerson Royal, fin qui, non è certo diventato un titolarissimo inamovibile.

Il Diavolo, anche per questo, sta sondando il mercato alla ricerca di un nuovo terzino. L’idea sarebbe quella di mettere le mani su un calciatore che possa giocare sia a destra che a sinistra, anche perché il Diavolo potrebbe aver bisogno di un vice Theo Hernandez, qualora Terracciano e Jimenez non dovessero dare le giuste risposte. La lista dei possibili acquisti è dunque lunga.

Milan, tra Premier e Serie A: ecco il nuovo terzino

Si guarda così alle occasioni che possono arrivare sia dall’estero che dall’Italia. Dall’Inghilterra possono tornare di moda i nomi di Matty Cash e Kieran Trippier. Per il primo però bisognerebbe apparecchiare uno scambio per abbassare le richieste dell’Aston Villa; il secondo, invece, potrebbe sbarcare a prezzo di saldo. Entrambi chiaramente andrebbero ad occupare uno slot della lista stranieri e inevitabilmente qualcuno dovrebbe fargli spazio.

Attenzione inoltre alla pista italiana. Sono diversi i calciatori che potrebbero fare a caso del Diavolo. Posch del Bologna non è mai sparito dai radar dei rossoneri e Pobega potrebbe rappresentare una buona contropartita tecnica. Un altro profilo su cui scommetterebbe il Milan è Michael Kayode. Il terzino destro è chiuso da Dodo, ma il suo costo è già alto, con la Fiorentina che vorrebbe almeno 25 milioni di euro. Più facile arrivare a Fabiano Parisi, che ormai è alle spalle di Gosens e ha una valutazione della metà, di fatto il prezzo del riscatto di Yacine Adli.

L’ex Empoli è un terzino sinistro, ma in carriera ha giocato anche a destra, ecco perché può essere davvero il profilo giusto. Piace tanto anche Patrick Dorgu, il mancino del Lecce che ha una valutazione simile a Michael Kayode. Un ultimo nome è quello di Saba Goglichidze. E’ una delle rivelazioni dell’Empoli, fa il braccetto di destra di una difesa a tre, ma sa giocare anche come terzino. Tanti nomi per un Milan che vuole aggiungere almeno un tassello alla sua nuova difesa.