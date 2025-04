È bufera alla Juve dopo la firma di Milik: “Una vergogna”

La Juventus ha ufficializzato la firma e il rinnovo di contratto di Milik: la reazione sui social dei tifosi della ‘Vecchia Signora’

Tutto confermato in casa Juventus: è arrivata l’ufficialità questa mattina di un rinnovo contrattuale per un giocatore bianconero.

La ‘Vecchia Signora’ ha infatti resto noto il prolungamento di Arkadiusz Milik, che ha firmato fino al giugno 2027. L’attaccante polacco era in scadenza nel 2026 e ha così allungato per un’altra stagione il suo accordo con la ‘Vecchia Signora’. Questo permetterà ai bianconeri di spalmare su due stagioni l’ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione del giocatore, che resta comunque in uscita dalla Continassa.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Milik: la reazione dei tifosi

Milik non fa parte dei piani della Juve per il futuro, dopo una stagione passata in infermeria per la doppia operazione al menisco del ginocchio.

Il rientro in campo dell’ex Napoli e Marsiglia è slittato anche per delle problematiche di natura muscolare sorte durante la fase di recupero, con il classe ’94 ormai fermo dallo scorso giugno quando rimase infortunato con la maglia della sua nazionale. Non è da escludere in estate una cessione in prestito o che le parti arrivino comunque a una rescissione consensuale del contratto.

Intanto il rinnovo di Milik ha scatenato la reazione e il malcontento dei tifosi bianconeri sui social.

Uno dei motivi per cui la Juventus non è più competitiva da anni in serie A è proprio questa, pensate solo ad ammortamenti bilanci plusvalenze etc. Il vero giudice ovvero il campo è passato in secondo addirittura terzo piano, non guardate più il lato sportivo. Vergogna — Alejandro (@treyarea86) April 30, 2025

Anche se è stato fatto per ammortizzare il costo mi fate schifo comunque questa non è la juve è una cozzaglia di gentaglia che di calcio e di juve non gliene frega niente #elkannvattene — Mics ⭐️⭐️⭐️ (@LorenzoMic16521) April 30, 2025

Capisco che questa operazione serve solamente per questioni di bilancio, però bisogna fare qualche considerazione: Avete buttato via tanti soldi, euro più, euro memo,saluti e addio Chi lo vorrebbe in prestito dopo una stagione di inattività, con tanti rischi e stipendio da big — Emanuele (@emanuelelecito) April 30, 2025

Vorrei tanto essere un tesserato Juventus, è come vincere alla lotteria. — Lecter H. (@JMCLuigi) April 30, 2025

Dovreste finire nei libri di testo come esempio di come si può distruggere una società sportiva — Manu (@Veltro1997) April 30, 2025