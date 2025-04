Sorpresa Juventus, arriva la firma fino al 2027

Notizia inattesa per la società bianconera: accordo trovato e contratto biennale soltanto da ufficializzare

Novità a sorpresa per la Juventus che potrebbe essere ufficializzata a breve: il calciatore ha detto sì al biennale fino al 2027 ed è pronto a metterci la firma.

Mentre in campo Igor Tudor è impegnato nella corsa al quarto posto, la società guarda anche al futuro e non perde di vista l’aspetto economico. Si spiega così la novità che, un po’ a sorpresa, è arrivata quest’oggi: Arek Milik ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Accordo trovato tra l’attaccante polacco, fermo ormai da un anno, e la società per spalmare l’ingaggio di circa 3 milioni e mezzo di euro su due anni: ecco allora che il contratto che era in scadenza il prossimo anno è stato allungato di un’ulteriore stagione con la società che potrà così ammortizzare la spese e abbassare la spesa annuale per l’ingaggio.

Con il nuovo accordo, Milik andrà a prendere circa 1,7 milioni di euro a stagione, una cifra e una nuova durata che renderebbe anche più semplice provare a cedere in prestito l’attaccante polacco. Il rinnovo, infatti, non cambia nulla dal punto di vista del futuro del calciatore: per l’ex Napoli alla Juve non c’è spazio ed è sempre in piede l’idea della risoluzione.

Juventus, Milik rinnova: il futuro non cambia

A questa, ora che ha rinnovato il contratto, si aggiunge come detto la possibilità di un prestito. Tutte ipotesi di cui si parlerà nelle prossime settimane, mentre Milik continua il suo lavoro di riabilitazione dopo il lungo stop.

Il polacco non è mai sceso in campo quest’anno e difficilmente lo farà prima del termine della stagione. Il rientro avverrà dunque direttamente nella prossima stagione quando, con ogni probabilità non sarà più un calciatore della Juventus. Il destino di Milik è questo, anche se bisognerà valutare il modo in cui si formalizzerà l’affare. Intanto arriva il rinnovo, spalmando l’ingaggio: un accordo che consente ai bianconeri di risparmiare qualcosina sul monte ingaggio, un aspetto non secondario per una società che ha intrapreso da qualche anno la strada della sostenibilità.