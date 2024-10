“Operazione strana” della Juve: Thiago Motta non lo voleva

Gli ultimi rumors di calciomercato non escludono la partenza del calciatore già nella prossima sessione di gennaio. Le ultime

È il ‘caso’ della Juventus, perché fin qui ha giocato pochissimo nonostante le grandi attese. E, soprattutto, rispetto all’investimento fatto soltanto qualche mese fa.

Parliamo ovviamente di Douglas Luiz, dopo Koopmeiners l’acquisto più costoso di Giuntoli nello scorso calciomercato estivo. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni“, recitava il comunicato bianconero dello scorso 30 giugno”.

La suddetta cifra è pagabile “in quattro esercizi”. In aggiunta vi sono “oneri accessori pari a € 1,5 milioni”. Con il brasiliano la “Juventus ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029”. Per il 26enne di Rio de Janeiro un ingaggio di 5 milioni di euro netti, circa 9,25 milioni lordi, che fanno di lui il secondo calciatore della rosa più pagato. In testa, ovviamente, c’è Dusan Vlahovic coi suoi 10 milioni, poco meno di 20 lordi.

Finora Douglas Luiz ha collezionato 8 presenze, giocando però solo 222′. Una sola la partita da titolare, quella con l’Empoli al ‘Castellani’. Thiago Motta ha sempre dribblato il tema, mostrando per molti troppo distacco dal calciatore: “Mi viene da pensare che Motta non abbia richiesto l’acquisto di Douglas Luiz“, ha detto a ‘TopCalcio 24’ Fabio Ravezzani.

Juventus, flop Douglas Luiz: con l’Aston Villa “un’operazione strana”

“È un’operazione strana per tutti”, ha aggiunto sempre a ‘TopCalcio24’ Michael Cuomo, con riferimento al fatto che l’affare ha coinvolto altri due calciatori, Barrenechea e Iling junior. Così Juventus e Aston Villa hanno registrato delle plusvalenze giusto in tempo per la chiusura del bilancio 2023/2024. Va detto che la plusvalenze è servita molto di più agli inglesi, onde evitare una penalizzazione da parte della Premier League.

Sulla maxi operazione sono scoppiate delle polemiche anche perché l’Aston Villa ha ceduto sia Iling-junior che Barrenechea appena due mesi dopo, entrambi in prestito rispettivamente a Bologna e Valencia. Polemiche che non si sono affatto spente, anzi, con lo scarso utilizzo di Douglas Luiz in bianconero. Gli ultimi rumors di mercato non escludono la partenza da Torino del brasiliano già nella prossima finestra invernale, anche solo a titolo temporaneo. Restando alla corte di Motta, del resto, il classe ’98 rischia di rimanere fuori dal giro della Nazionale.